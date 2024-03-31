|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ACIPAYAM
Açılan Sandık Oranı %71.52
|MAHİR ALTUĞ
|1069
|%4.15
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BABADAĞ
Açılan Sandık Oranı %55.00
|ALİ ATLI
|433
|%21.76
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BAKLAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CELAL TUYJİ
|920
|%24.26
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BEKİLLİ
Açılan Sandık Oranı %69.57
|KEMAL KARAMAN
|13
|%0.44
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BEYAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %59.09
|SEVHAN DEMİREL
|46
|%1.84
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BOZKURT
Açılan Sandık Oranı %94.29
|ZAFER KOCAMAN
|1674
|%25.70
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BULDAN
Açılan Sandık Oranı %54.22
|MUSTAFA GÜLBAY
|864
|%10.49
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ÇAL
Açılan Sandık Oranı %76.47
|ÖZCAN EŞMELİ
|149
|%1.54
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ÇAMELİ
Açılan Sandık Oranı %71.93
|SEZAİ TURHAN
|341
|%4.08
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ÇARDAK
Açılan Sandık Oranı %96.30
|MEHMET ÇAKMAK
|1260
|%23.33
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ÇİVRİL
Açılan Sandık Oranı %50.57
|İSMAİL ÇORBACIOĞLU
|460
|%2.78
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GÜNEY
Açılan Sandık Oranı %36.11
|ALAADDİN İSHAK GÜMÜŞ
|14
|%0.60
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HONAZ
Açılan Sandık Oranı %53.85
|OSMAN ÇAYBAŞI
|125
|%1.08
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KALE
Açılan Sandık Oranı %42.62
|MEHMET UĞUR TATAR
|181
|%3.19
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MERKEZEFENDİ
Açılan Sandık Oranı %54.29
|FATİH COŞKUN
|2422
|%2.25
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PAMUKKALE
Açılan Sandık Oranı %49.74
|TÜRKAY BERBEROĞLU
|13147
|%12.94
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SARAYKÖY
Açılan Sandık Oranı %39.77
|AHMET ÇELİKAK
|170
|%2.43
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SERİNHİSAR
Açılan Sandık Oranı %72.50
|ŞÜKRÜ AVERİ
|121
|%1.70
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TAVAS
Açılan Sandık Oranı %53.97
|EMİN BARINER
|616
|%4.38
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