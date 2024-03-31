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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 23:40
İYİ PARTİ

  • KISALTMA

    İYİ PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Meral Akşener

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/10/2017
İYİ PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%3.64
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 24
  • Kazandığı Belde Sayısı 4
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%77.94
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%4.17 0
İL GENEL MECLİSİ
%6.54
Denizli Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ACIPAYAM
Açılan Sandık Oranı %71.52
MAHİR ALTUĞ 1069 %4.15 Detay
BABADAĞ
Açılan Sandık Oranı %55.00
ALİ ATLI 433 %21.76 Detay
BAKLAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
CELAL TUYJİ 920 %24.26 Detay
BEKİLLİ
Açılan Sandık Oranı %69.57
KEMAL KARAMAN 13 %0.44 Detay
BEYAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %59.09
SEVHAN DEMİREL 46 %1.84 Detay
BOZKURT
Açılan Sandık Oranı %94.29
ZAFER KOCAMAN 1674 %25.70 Detay
BULDAN
Açılan Sandık Oranı %54.22
MUSTAFA GÜLBAY 864 %10.49 Detay
ÇAL
Açılan Sandık Oranı %76.47
ÖZCAN EŞMELİ 149 %1.54 Detay
ÇAMELİ
Açılan Sandık Oranı %71.93
SEZAİ TURHAN 341 %4.08 Detay
ÇARDAK
Açılan Sandık Oranı %96.30
MEHMET ÇAKMAK 1260 %23.33 Detay
ÇİVRİL
Açılan Sandık Oranı %50.57
İSMAİL ÇORBACIOĞLU 460 %2.78 Detay
GÜNEY
Açılan Sandık Oranı %36.11
ALAADDİN İSHAK GÜMÜŞ 14 %0.60 Detay
HONAZ
Açılan Sandık Oranı %53.85
OSMAN ÇAYBAŞI 125 %1.08 Detay
KALE
Açılan Sandık Oranı %42.62
MEHMET UĞUR TATAR 181 %3.19 Detay
MERKEZEFENDİ
Açılan Sandık Oranı %54.29
FATİH COŞKUN 2422 %2.25 Detay
PAMUKKALE
Açılan Sandık Oranı %49.74
TÜRKAY BERBEROĞLU 13147 %12.94 Detay
SARAYKÖY
Açılan Sandık Oranı %39.77
AHMET ÇELİKAK 170 %2.43 Detay
SERİNHİSAR
Açılan Sandık Oranı %72.50
ŞÜKRÜ AVERİ 121 %1.70 Detay
TAVAS
Açılan Sandık Oranı %53.97
EMİN BARINER 616 %4.38 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı