|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ALİAĞA
Açılan Sandık Oranı %38.82
|MUSTAFA BAHADIR GÜLTEKİN
|246
|%1.17
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|
BALÇOVA
Açılan Sandık Oranı %18.92
|HİCRAN HELEZÜR
|391
|%4.71
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BAYINDIR
Açılan Sandık Oranı %28.93
|KENAN GÖKÇEN
|89
|%1.21
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BAYRAKLI
Açılan Sandık Oranı %12.57
|MEHMET ERDİNÇ ÇOBANOĞLU
|560
|%2.63
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BERGAMA
Açılan Sandık Oranı %20.37
|NEZİH ÖZUYAR
|69
|%0.67
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BEYDAĞ
Açılan Sandık Oranı %42.86
|YASİN KIRMIZI
|256
|%8.33
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BORNOVA
Açılan Sandık Oranı %9.01
|UĞUR URAY
|95
|%0.34
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BUCA
Açılan Sandık Oranı %8.45
|SUAT NEZİR
|1763
|%7.71
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ÇEŞME
Açılan Sandık Oranı %35.88
|HAVVA EVCİ
|148
|%1.53
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ÇİĞLİ
Açılan Sandık Oranı %7.71
|ÖZGÜR DOĞAN
|196
|%2.06
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DİKİLİ
Açılan Sandık Oranı %18.52
|GÜNEY TANER ŞEN
|76
|%1.40
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FOÇA
Açılan Sandık Oranı %44.94
|DERYA KALE ERDEMLİ
|114
|%1.25
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GAZİEMİR
Açılan Sandık Oranı %22.65
|SEDAT DAĞ
|403
|%2.22
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GÜZELBAHÇE
Açılan Sandık Oranı %16.85
|GİZEM ALBAŞ
|767
|%22.66
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KARABAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %14.23
|GÖKHAN UZUN
|727
|%1.90
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KARABURUN
Açılan Sandık Oranı %55.81
|ZAFER SEVİNÇ
|23
|%0.51
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KARŞIYAKA
Açılan Sandık Oranı %7.38
|YETKİN HAFIZOĞLU
|574
|%3.49
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KEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %14.13
|NİZAMETTİN YILMAZ
|139
|%1.47
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KINIK
Açılan Sandık Oranı %44.19
|OLCAY ORAL
|33
|%0.44
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KİRAZ
Açılan Sandık Oranı %21.43
|HALİL ÇOKGÜLER
|4
|%0.08
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KONAK
Açılan Sandık Oranı %11.75
|HURİYE SERTER
|372
|%2.06
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MENDERES
Açılan Sandık Oranı %24.90
|ERGUN ÖZGÜN
|867
|%5.24
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MENEMEN
Açılan Sandık Oranı %25.90
|TANZER SUCU
|704
|%2.42
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NARLIDERE
Açılan Sandık Oranı %10.81
|FEZA GENİŞOĞLU
|72
|%1.91
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ÖDEMİŞ
Açılan Sandık Oranı %13.17
|GÜVEN KILIÇ
|118
|%1.19
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SEFERİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %12.68
|ERMAN ÇIKAR
|26
|%0.61
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SELÇUK
Açılan Sandık Oranı %17.89
|ASLAN SEZGİN
|29
|%0.74
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TİRE
Açılan Sandık Oranı %40.08
|SALİH ATAKAN DURAN
|4428
|%20.27
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TORBALI
Açılan Sandık Oranı %5.14
|MELİH TERZİOĞLU
|111
|%2.02
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URLA
Açılan Sandık Oranı %17.37
|ERTUNÇ TEZCAN
|100
|%1.31
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