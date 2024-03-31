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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 20:25
İYİ PARTİ

  • KISALTMA

    İYİ PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Meral Akşener

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/10/2017
İYİ PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%3.18
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 18
  • Kazandığı Belde Sayısı 3
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%28.09
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%3.01 0
İL GENEL MECLİSİ
%4.01
İzmir Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ALİAĞA
Açılan Sandık Oranı %38.82
MUSTAFA BAHADIR GÜLTEKİN 246 %1.17 Detay
BALÇOVA
Açılan Sandık Oranı %18.92
HİCRAN HELEZÜR 391 %4.71 Detay
BAYINDIR
Açılan Sandık Oranı %28.93
KENAN GÖKÇEN 89 %1.21 Detay
BAYRAKLI
Açılan Sandık Oranı %12.57
MEHMET ERDİNÇ ÇOBANOĞLU 560 %2.63 Detay
BERGAMA
Açılan Sandık Oranı %20.37
NEZİH ÖZUYAR 69 %0.67 Detay
BEYDAĞ
Açılan Sandık Oranı %42.86
YASİN KIRMIZI 256 %8.33 Detay
BORNOVA
Açılan Sandık Oranı %9.01
UĞUR URAY 95 %0.34 Detay
BUCA
Açılan Sandık Oranı %8.45
SUAT NEZİR 1763 %7.71 Detay
ÇEŞME
Açılan Sandık Oranı %35.88
HAVVA EVCİ 148 %1.53 Detay
ÇİĞLİ
Açılan Sandık Oranı %7.71
ÖZGÜR DOĞAN 196 %2.06 Detay
DİKİLİ
Açılan Sandık Oranı %18.52
GÜNEY TANER ŞEN 76 %1.40 Detay
FOÇA
Açılan Sandık Oranı %44.94
DERYA KALE ERDEMLİ 114 %1.25 Detay
GAZİEMİR
Açılan Sandık Oranı %22.65
SEDAT DAĞ 403 %2.22 Detay
GÜZELBAHÇE
Açılan Sandık Oranı %16.85
GİZEM ALBAŞ 767 %22.66 Detay
KARABAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %14.23
GÖKHAN UZUN 727 %1.90 Detay
KARABURUN
Açılan Sandık Oranı %55.81
ZAFER SEVİNÇ 23 %0.51 Detay
KARŞIYAKA
Açılan Sandık Oranı %7.38
YETKİN HAFIZOĞLU 574 %3.49 Detay
KEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %14.13
NİZAMETTİN YILMAZ 139 %1.47 Detay
KINIK
Açılan Sandık Oranı %44.19
OLCAY ORAL 33 %0.44 Detay
KİRAZ
Açılan Sandık Oranı %21.43
HALİL ÇOKGÜLER 4 %0.08 Detay
KONAK
Açılan Sandık Oranı %11.75
HURİYE SERTER 372 %2.06 Detay
MENDERES
Açılan Sandık Oranı %24.90
ERGUN ÖZGÜN 867 %5.24 Detay
MENEMEN
Açılan Sandık Oranı %25.90
TANZER SUCU 704 %2.42 Detay
NARLIDERE
Açılan Sandık Oranı %10.81
FEZA GENİŞOĞLU 72 %1.91 Detay
ÖDEMİŞ
Açılan Sandık Oranı %13.17
GÜVEN KILIÇ 118 %1.19 Detay
SEFERİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %12.68
ERMAN ÇIKAR 26 %0.61 Detay
SELÇUK
Açılan Sandık Oranı %17.89
ASLAN SEZGİN 29 %0.74 Detay
TİRE
Açılan Sandık Oranı %40.08
SALİH ATAKAN DURAN 4428 %20.27 Detay
TORBALI
Açılan Sandık Oranı %5.14
MELİH TERZİOĞLU 111 %2.02 Detay
URLA
Açılan Sandık Oranı %17.37
ERTUNÇ TEZCAN 100 %1.31 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı