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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 23:40
İYİ PARTİ

  • KISALTMA

    İYİ PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Meral Akşener

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/10/2017
İYİ PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%3.64
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 24
  • Kazandığı Belde Sayısı 4
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%77.94
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%8.46 0
İL GENEL MECLİSİ
%6.33
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İLÇE ADAY OY ORAN
AKYAKA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ARPAÇAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
ENVER AKKAYA 252 %18.42 Detay
DİGOR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KAĞIZMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖZKAN ARDUÇ 531 %5.15 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %90.26
METİN ÖZAD 3611 %8.46 Detay
SARIKAMIŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
YUSUF SİFİL 1311 %18.29 Detay
SELİM
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SUSUZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
DAĞPINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı