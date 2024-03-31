|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKYAKA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ARPAÇAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ENVER AKKAYA
|252
|%18.42
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DİGOR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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KAĞIZMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖZKAN ARDUÇ
|531
|%5.15
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %90.26
|METİN ÖZAD
|3611
|%8.46
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SARIKAMIŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YUSUF SİFİL
|1311
|%18.29
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SELİM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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SUSUZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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