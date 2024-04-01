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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 01:10
İYİ PARTİ

  • KISALTMA

    İYİ PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Meral Akşener

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/10/2017
İYİ PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%3.76
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 24
  • Kazandığı Belde Sayısı 5
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%91.34
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%5.74 0
İL GENEL MECLİSİ
%5.31
Düzce Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AKÇAKOCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
BEHÇET ALKAN LOKUM 435 %2.63 Detay
ÇİLİMLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MELİK ÇEKİÇ 17 %0.34 Detay
CUMAYERİ
Açılan Sandık Oranı %36.00
METİN CEBECİ 23 %1.03 Detay
GÖLYAKA
Açılan Sandık Oranı %100.00
HASAN İMAMOĞLU 59 %0.79 Detay
GÜMÜŞOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
FEHMİ COŞKUN 163 %2.75 Detay
KAYNAŞLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
İLKER PANCAR 36 %0.59 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET KELEŞ 5891 %5.74 Detay
YIĞILCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
SEMRA ÇAMLI 82 %4.05 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
BEYKÖY
Açılan Sandık Oranı %86.67
HATİCE KUDAL 76 %2.50 Detay
BOĞAZİÇİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
İLHAMİ ALBAYRAK 12 %0.41 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı