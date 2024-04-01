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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26
İYİ PARTİ

  • KISALTMA

    İYİ PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Meral Akşener

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/10/2017
İYİ PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%3.77
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 24
  • Kazandığı Belde Sayısı 7
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%36.89 1
İL GENEL MECLİSİ
%13.24
Çanakkale Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AYVACIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
METİN ABLAK 51 %0.80 Detay
BAYRAMİÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖZGÜR ACAR 91 %0.85 Detay
BİGA
Açılan Sandık Oranı %100.00
SELÇUK KAVAZ 650 %1.77 Detay
BOZCAADA
Açılan Sandık Oranı %100.00
CEVDET ÇEBİ 144 %6.41 Detay
ÇAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA KILIÇ 336 %1.67 Detay
ECEABAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
FERCAN KODAK 682 %16.97 Detay
EZİNE
Açılan Sandık Oranı %100.00
HİKMET ERİM ÖZDİNÇLER 60 %0.61 Detay
GELİBOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
KORAY AKKUŞ 3593 %17.99 Detay
GÖKÇEADA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
LAPSEKİ İyi Parti
Açılan Sandık Oranı %100.00
ATİLLA ÖZTÜRK 5721 %56.66 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALAADDİN BURAK KUNT 28861 %36.89 Detay
YENİCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ OSMAN İÇEN 57 %1.10 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
ÇARDAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA KAYA 393 %13.97 Detay
EVREŞE
Açılan Sandık Oranı %100.00
CAHİT ER 4 %0.30 Detay
GEYİKLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
EMRAH SAKARYA 23 %0.89 Detay
GÜMÜŞÇAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
İSMAİL GARGILI 7 %0.48 Detay
KALKIM
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET ŞENTÜRK 73 %4.09 Detay
KARABİGA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ŞERİF TUNÇEL 48 %2.00 Detay
KAVAKKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
SELAHİTTİN TİRYAKİ 2 %0.39 Detay
KEPEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
DİDEM GÜNER 2186 %10.51 Detay
KÜÇÜKKUYU
Açılan Sandık Oranı %100.00
AKIN GÖKHAN 41 %0.59 Detay
TERZİALAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
SEVGİ SULTAN SERT 11 %0.84 Detay
UMURBEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
GÜNAY OZAN 25 %1.50 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı