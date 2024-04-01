|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ADAKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|OKAN KOLASAYIN
|7
|%0.34
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GENÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FEYAZ ALTUN
|48
|%0.54
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KARLIOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CİHAN KOLASAYIN
|19
|%0.56
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KİĞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖMER KIZILBOĞA
|14
|%0.90
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ERKAN TÜMEN
|166
|%0.36
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SOLHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖMER FARUK İNAN
|22
|%0.27
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YAYLADERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUHAMMET AYDIN
|5
|%0.92
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YEDİSU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SEDAT UÇAR
|265
|%30.18
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