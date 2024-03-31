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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 23:40
İYİ PARTİ

  • KISALTMA

    İYİ PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Meral Akşener

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/10/2017
İYİ PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%3.64
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 24
  • Kazandığı Belde Sayısı 4
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%77.94
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.42 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.22
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İLÇE ADAY OY ORAN
ÇUKURCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
HAMDİ DUMAN 43 %0.90 Detay
DERECİK
Açılan Sandık Oranı %86.21
MEHMET ÇİÇEK 17 %0.32 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %98.35
YAŞAR YORULMAZ 122 %0.42 Detay
ŞEMDİNLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
NASRETTİN BEYTER 57 %0.67 Detay
YÜKSEKOVA
Açılan Sandık Oranı %70.06
EMRULLAH BAYHAN 100 %0.38 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
BÜYÜKÇİFTLİK
Açılan Sandık Oranı %33.33
RAİF EREN 0 %0 Detay
DURANKAYA
Açılan Sandık Oranı %80.00
BERDAN ÖNAL 26 %1.40 Detay
ESENDERE
Açılan Sandık Oranı %63.64
GIYASEDDİN AK 19 %1.13 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı