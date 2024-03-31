|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ÇUKURCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HAMDİ DUMAN
|43
|%0.90
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DERECİK
Açılan Sandık Oranı %86.21
|MEHMET ÇİÇEK
|17
|%0.32
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %98.35
|YAŞAR YORULMAZ
|122
|%0.42
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ŞEMDİNLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NASRETTİN BEYTER
|57
|%0.67
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YÜKSEKOVA
Açılan Sandık Oranı %70.06
|EMRULLAH BAYHAN
|100
|%0.38
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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BÜYÜKÇİFTLİK
Açılan Sandık Oranı %33.33
|RAİF EREN
|0
|%0
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DURANKAYA
Açılan Sandık Oranı %80.00
|BERDAN ÖNAL
|26
|%1.40
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ESENDERE
Açılan Sandık Oranı %63.64
|GIYASEDDİN AK
|19
|%1.13
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