|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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DÖRTDİVAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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GEREDE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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GÖYNÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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KIBRISCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BARIŞ DİŞLİ
|3
|%0.46
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MENGEN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MANSUR ŞEN
|904
|%0.89
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MUDURNU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FİRDEVS ÖZSARI BOYACI
|28
|%0.93
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SEBEN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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YENİÇAĞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CANAN EĞİN
|16
|%0.58
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