|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ATKARACALAR
Açılan Sandık Oranı %0
|SEMRA OKURSOY
|0
|%0
|Detay
|
BAYRAMÖREN
Açılan Sandık Oranı %0
|İZZET FERİKOĞLU
|0
|%0
|Detay
|
ÇERKEŞ
Açılan Sandık Oranı %20.00
|0
|%0
|Detay
|
ELDİVAN
Açılan Sandık Oranı %0
|HALİL AYDIN
|0
|%0
|Detay
|
ILGAZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
KIZILIRMAK
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|Detay
|
KORGUN
Açılan Sandık Oranı %83.33
|0
|%0
|Detay
|
KURŞUNLU
Açılan Sandık Oranı %85.00
|0
|%0
|Detay
|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %31.61
|MEHMET ALİ KARAMEMİŞ
|256
|%1.95
|Detay
|
ORTA
Açılan Sandık Oranı %11.11
|0
|%0
|Detay
|
ŞABANÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %34.78
|DAVUT BARUN
|7
|%0.34
|Detay
|
YAPRAKLI
Açılan Sandık Oranı %14.29
|0
|%0
|Detay