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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 20:25
İYİ PARTİ

  • KISALTMA

    İYİ PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Meral Akşener

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/10/2017
İYİ PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%3.18
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 18
  • Kazandığı Belde Sayısı 3
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%28.09
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%1.95 0
İL GENEL MECLİSİ
%4.21
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İLÇE ADAY OY ORAN
ATKARACALAR
Açılan Sandık Oranı %0
SEMRA OKURSOY 0 %0 Detay
BAYRAMÖREN
Açılan Sandık Oranı %0
İZZET FERİKOĞLU 0 %0 Detay
ÇERKEŞ
Açılan Sandık Oranı %20.00
0 %0 Detay
ELDİVAN
Açılan Sandık Oranı %0
HALİL AYDIN 0 %0 Detay
ILGAZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KIZILIRMAK
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
KORGUN
Açılan Sandık Oranı %83.33
0 %0 Detay
KURŞUNLU
Açılan Sandık Oranı %85.00
0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %31.61
MEHMET ALİ KARAMEMİŞ 256 %1.95 Detay
ORTA
Açılan Sandık Oranı %11.11
0 %0 Detay
ŞABANÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %34.78
DAVUT BARUN 7 %0.34 Detay
YAPRAKLI
Açılan Sandık Oranı %14.29
0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
ÇARDAKLI
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
DODURGA
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
KALFAT
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
SAÇAK
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
YAYLAKENT
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı