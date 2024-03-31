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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 20:20
İYİ PARTİ

  • KISALTMA

    İYİ PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Meral Akşener

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/10/2017
İYİ PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%3.18
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 19
  • Kazandığı Belde Sayısı 2
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%26.83
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%1.32 0
İL GENEL MECLİSİ
%2.22
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İLÇE ADAY OY ORAN
ALTINÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %2.80
MEHMET TUNCAY 7 %0.62 Detay
ANTAKYA
Açılan Sandık Oranı %6.26
FERHAT KÜÇÜKLER 168 %2.25 Detay
ARSUZ
Açılan Sandık Oranı %3.33
SÜLEYMAN SIRRI BAHADIRLI 40 %2.63 Detay
BELEN
Açılan Sandık Oranı %19.75
REŞİT ÖZUĞUR 110 %2.48 Detay
DEFNE
Açılan Sandık Oranı %4.35
MEZİYET MERT SARIGÜL 8 %0.27 Detay
DÖRTYOL
Açılan Sandık Oranı %2.14
CİHAN TUFAN 22 %1.61 Detay
ERZİN
Açılan Sandık Oranı %33.33
MEHMET ÖKKEŞ KOÇAK 216 %2.84 Detay
HASSA
Açılan Sandık Oranı %1.49
YUSUF PERİŞAN 54 %19.42 Detay
İSKENDERUN
Açılan Sandık Oranı %4.38
NAZMİ CEYLAN 333 %5.92 Detay
KIRIKHAN
Açılan Sandık Oranı %21.22
AHMET KAYA 162 %1.59 Detay
KUMLU
Açılan Sandık Oranı %0
AHMET UÇAR 0 %0 Detay
PAYAS
Açılan Sandık Oranı %17.53
AYVAZ YAKAR 47 %0.94 Detay
REYHANLI
Açılan Sandık Oranı %16.07
MUSTAFA ORTAK 115 %1.38 Detay
SAMANDAĞ
Açılan Sandık Oranı %3.60
ELANUR GÜLŞAN 8 %0.38 Detay
YAYLADAĞI
Açılan Sandık Oranı %10.48
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı