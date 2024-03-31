|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ALTINÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %2.80
|MEHMET TUNCAY
|7
|%0.62
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ANTAKYA
Açılan Sandık Oranı %6.26
|FERHAT KÜÇÜKLER
|168
|%2.25
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ARSUZ
Açılan Sandık Oranı %3.33
|SÜLEYMAN SIRRI BAHADIRLI
|40
|%2.63
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BELEN
Açılan Sandık Oranı %19.75
|REŞİT ÖZUĞUR
|110
|%2.48
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DEFNE
Açılan Sandık Oranı %4.35
|MEZİYET MERT SARIGÜL
|8
|%0.27
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DÖRTYOL
Açılan Sandık Oranı %2.14
|CİHAN TUFAN
|22
|%1.61
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ERZİN
Açılan Sandık Oranı %33.33
|MEHMET ÖKKEŞ KOÇAK
|216
|%2.84
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HASSA
Açılan Sandık Oranı %1.49
|YUSUF PERİŞAN
|54
|%19.42
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İSKENDERUN
Açılan Sandık Oranı %4.38
|NAZMİ CEYLAN
|333
|%5.92
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KIRIKHAN
Açılan Sandık Oranı %21.22
|AHMET KAYA
|162
|%1.59
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KUMLU
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET UÇAR
|0
|%0
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PAYAS
Açılan Sandık Oranı %17.53
|AYVAZ YAKAR
|47
|%0.94
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REYHANLI
Açılan Sandık Oranı %16.07
|MUSTAFA ORTAK
|115
|%1.38
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SAMANDAĞ
Açılan Sandık Oranı %3.60
|ELANUR GÜLŞAN
|8
|%0.38
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YAYLADAĞI
Açılan Sandık Oranı %10.48
|0
|%0
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