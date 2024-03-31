|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ADALAR
Açılan Sandık Oranı %4.76
|AYŞE GÜLNUR ŞAKİR
|9
|%1.78
|Detay
|
ARNAVUTKÖY
Açılan Sandık Oranı %7.01
|İSMAİL YAŞAR
|335
|%2.74
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|
ATAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0.87
|ALİ COŞKUN
|21
|%1.01
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|
AVCILAR
Açılan Sandık Oranı %8.89
|YÜKSEL TÜMTÜRK
|169
|%0.88
|Detay
|
BAĞCILAR
Açılan Sandık Oranı %5.33
|EYÜP ALİ ÖZDEMİR
|178
|%0.92
|Detay
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BAHÇELİEVLER
Açılan Sandık Oranı %3.43
|TUGAY ÇAPUN
|78
|%0.72
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|
BAKIRKÖY
Açılan Sandık Oranı %3.01
|ATANER ORKUNOĞLU
|35
|%1.04
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|
BAŞAKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %10.73
|TEVFİK ATAKAN ŞAKAR
|193
|%0.75
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|
BAYRAMPAŞA
Açılan Sandık Oranı %20.10
|VAHİT ÇELİK
|205
|%0.68
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|
BEŞİKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %3.51
|NURETTİN SAĞIRKAYA
|27
|%0.82
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|
BEYKOZ
Açılan Sandık Oranı %1.77
|TUBA ALAYLI ÖZGÜÇ
|21
|%0.88
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|
BEYLİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %11.24
|EROL KARAPINAR
|145
|%0.64
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|
BEYOĞLU
Açılan Sandık Oranı %9.04
|İSMAİL HAKKI ÇAVUŞOĞLU
|104
|%1.06
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|
BÜYÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %9.01
|NEJAT DURMUŞ
|124
|%0.91
|Detay
|
ÇATALCA
Açılan Sandık Oranı %17.26
|İSMAİL İP
|37
|%0.44
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|
ÇEKMEKÖY
Açılan Sandık Oranı %8.90
|ÖZGÜR GÜNEŞ ÖCALAN
|170
|%1.18
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|
ESENLER
Açılan Sandık Oranı %5.95
|ŞEH ÖMER KARA
|194
|%1.43
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|
ESENYURT
Açılan Sandık Oranı %5.46
|MUHARREM YILDIZ
|255
|%1.05
|Detay
|
EYÜPSULTAN
Açılan Sandık Oranı %2.41
|EMEL BİLENOĞLU
|166
|%2.96
|Detay
|
FATİH
Açılan Sandık Oranı %3.03
|BARBAROS HAYRETTİN MAHİROĞULLARI
|26
|%0.50
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|
GAZİOSMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %2.91
|ERHAN ÖZKAN
|86
|%1.35
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|
GÜNGÖREN
Açılan Sandık Oranı %17.94
|HURİYE PELİN SELLİTEPE TURAN
|335
|%1.31
|Detay
|
KADIKÖY
Açılan Sandık Oranı %1.32
|KÜBRA DURSUN
|25
|%0.80
|Detay
|
KAĞITHANE
Açılan Sandık Oranı %5.72
|MUSTAFA KÜRŞAT CEYLAN
|146
|%1.12
|Detay
|
KARTAL
Açılan Sandık Oranı %7.18
|ALTINOK ÖZ
|444
|%2.18
|Detay
|
KÜÇÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %6.61
|MÜMİN GÜNLER
|316
|%1.18
|Detay
|
MALTEPE
Açılan Sandık Oranı %5.64
|RAMAZAN UĞURAL
|207
|%1.26
|Detay
|
PENDİK
Açılan Sandık Oranı %3.64
|SÜLEYMAN TURAN
|148
|%1.03
|Detay
|
SANCAKTEPE
Açılan Sandık Oranı %4.69
|CEMAL DOĞAN
|93
|%0.82
|Detay
|
SARIYER
Açılan Sandık Oranı %1.16
|İBRAHİM TEMUR
|11
|%0.45
|Detay
|
ŞİLE
Açılan Sandık Oranı %36.64
|DEMET TEKDEMİR
|80
|%0.80
|Detay
|
SİLİVRİ
Açılan Sandık Oranı %6.44
|BİHTER AKBAŞ SEZER
|35
|%0.98
|Detay
|
ŞİŞLİ
Açılan Sandık Oranı %7.21
|AHMET ÜNAL
|118
|%1.16
|Detay
|
SULTANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %6.27
|FATİH KARATAŞ
|76
|%0.69
|Detay
|
SULTANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %5.85
|HÜSEYİN ÖNDEŞ
|127
|%0.79
|Detay
|
TUZLA
Açılan Sandık Oranı %9.08
|TAHA ORHUN ERTÜRKMEN
|103
|%0.71
|Detay
|
ÜMRANİYE
Açılan Sandık Oranı %1.81
|SERKAN YALÇIN
|52
|%0.82
|Detay
|
ÜSKÜDAR
Açılan Sandık Oranı %5.32
|MUAMMER ERTAÇ ERGÜVEN
|57
|%0.35
|Detay
|
ZEYTİNBURNU
Açılan Sandık Oranı %19.53
|KÜRŞAT ÖZER
|162
|%0.61
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