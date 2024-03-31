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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 20:30
İYİ PARTİ

  • KISALTMA

    İYİ PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Meral Akşener

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/10/2017
İYİ PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%3.17
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 19
  • Kazandığı Belde Sayısı 3
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%29.33
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.62 0
İL GENEL MECLİSİ
%1.32
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İLÇE ADAY OY ORAN
ADALAR
Açılan Sandık Oranı %4.76
AYŞE GÜLNUR ŞAKİR 9 %1.78 Detay
ARNAVUTKÖY
Açılan Sandık Oranı %7.01
İSMAİL YAŞAR 335 %2.74 Detay
ATAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0.87
ALİ COŞKUN 21 %1.01 Detay
AVCILAR
Açılan Sandık Oranı %8.89
YÜKSEL TÜMTÜRK 169 %0.88 Detay
BAĞCILAR
Açılan Sandık Oranı %5.33
EYÜP ALİ ÖZDEMİR 178 %0.92 Detay
BAHÇELİEVLER
Açılan Sandık Oranı %3.43
TUGAY ÇAPUN 78 %0.72 Detay
BAKIRKÖY
Açılan Sandık Oranı %3.01
ATANER ORKUNOĞLU 35 %1.04 Detay
BAŞAKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %10.73
TEVFİK ATAKAN ŞAKAR 193 %0.75 Detay
BAYRAMPAŞA
Açılan Sandık Oranı %20.10
VAHİT ÇELİK 205 %0.68 Detay
BEŞİKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %3.51
NURETTİN SAĞIRKAYA 27 %0.82 Detay
BEYKOZ
Açılan Sandık Oranı %1.77
TUBA ALAYLI ÖZGÜÇ 21 %0.88 Detay
BEYLİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %11.24
EROL KARAPINAR 145 %0.64 Detay
BEYOĞLU
Açılan Sandık Oranı %9.04
İSMAİL HAKKI ÇAVUŞOĞLU 104 %1.06 Detay
BÜYÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %9.01
NEJAT DURMUŞ 124 %0.91 Detay
ÇATALCA
Açılan Sandık Oranı %17.26
İSMAİL İP 37 %0.44 Detay
ÇEKMEKÖY
Açılan Sandık Oranı %8.90
ÖZGÜR GÜNEŞ ÖCALAN 170 %1.18 Detay
ESENLER
Açılan Sandık Oranı %5.95
ŞEH ÖMER KARA 194 %1.43 Detay
ESENYURT
Açılan Sandık Oranı %5.46
MUHARREM YILDIZ 255 %1.05 Detay
EYÜPSULTAN
Açılan Sandık Oranı %2.41
EMEL BİLENOĞLU 166 %2.96 Detay
FATİH
Açılan Sandık Oranı %3.03
BARBAROS HAYRETTİN MAHİROĞULLARI 26 %0.50 Detay
GAZİOSMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %2.91
ERHAN ÖZKAN 86 %1.35 Detay
GÜNGÖREN
Açılan Sandık Oranı %17.94
HURİYE PELİN SELLİTEPE TURAN 335 %1.31 Detay
KADIKÖY
Açılan Sandık Oranı %1.32
KÜBRA DURSUN 25 %0.80 Detay
KAĞITHANE
Açılan Sandık Oranı %5.72
MUSTAFA KÜRŞAT CEYLAN 146 %1.12 Detay
KARTAL
Açılan Sandık Oranı %7.18
ALTINOK ÖZ 444 %2.18 Detay
KÜÇÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %6.61
MÜMİN GÜNLER 316 %1.18 Detay
MALTEPE
Açılan Sandık Oranı %5.64
RAMAZAN UĞURAL 207 %1.26 Detay
PENDİK
Açılan Sandık Oranı %3.64
SÜLEYMAN TURAN 148 %1.03 Detay
SANCAKTEPE
Açılan Sandık Oranı %4.69
CEMAL DOĞAN 93 %0.82 Detay
SARIYER
Açılan Sandık Oranı %1.16
İBRAHİM TEMUR 11 %0.45 Detay
ŞİLE
Açılan Sandık Oranı %36.64
DEMET TEKDEMİR 80 %0.80 Detay
SİLİVRİ
Açılan Sandık Oranı %6.44
BİHTER AKBAŞ SEZER 35 %0.98 Detay
ŞİŞLİ
Açılan Sandık Oranı %7.21
AHMET ÜNAL 118 %1.16 Detay
SULTANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %6.27
FATİH KARATAŞ 76 %0.69 Detay
SULTANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %5.85
HÜSEYİN ÖNDEŞ 127 %0.79 Detay
TUZLA
Açılan Sandık Oranı %9.08
TAHA ORHUN ERTÜRKMEN 103 %0.71 Detay
ÜMRANİYE
Açılan Sandık Oranı %1.81
SERKAN YALÇIN 52 %0.82 Detay
ÜSKÜDAR
Açılan Sandık Oranı %5.32
MUAMMER ERTAÇ ERGÜVEN 57 %0.35 Detay
ZEYTİNBURNU
Açılan Sandık Oranı %19.53
KÜRŞAT ÖZER 162 %0.61 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı