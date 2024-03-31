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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 23:40
İYİ PARTİ

  • KISALTMA

    İYİ PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Meral Akşener

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/10/2017
İYİ PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%3.64
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 24
  • Kazandığı Belde Sayısı 4
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%77.94
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%1.09 1
İL GENEL MECLİSİ
%5.32
Giresun Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ALUCRA
Açılan Sandık Oranı %73.33
SUAT AYBAR 230 %15.43 Detay
BULANCAK
Açılan Sandık Oranı %99.16
SELDA KONYA 536 %1.93 Detay
ÇAMOLUK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÇANAKÇI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
DERELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUHARREM ÇOLAK 94 %2.85 Detay
DOĞANKENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ESPİYE
Açılan Sandık Oranı %74.51
MUSTAFA ÖZOĞUL 174 %2.00 Detay
EYNESİL
Açılan Sandık Oranı %72.73
0 %0 Detay
GÖRELE
Açılan Sandık Oranı %97.73
HACI ÖMER ODABAŞ 314 %3.46 Detay
GÜCE
Açılan Sandık Oranı %50.00
0 %0 Detay
KEŞAP
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDULLAH GÜLBAHAROĞLU 23 %0.40 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %96.62
HARUN CİCİ 655 %1.09 Detay
PİRAZİZ
Açılan Sandık Oranı %77.27
EMİN PEKDEMİR 109 %2.60 Detay
ŞEBİNKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
OSMAN ÇALIŞKAN 58 %0.99 Detay
TİREBOLU İyi Parti
Açılan Sandık Oranı %82.22
BÜLENT KARA 3350 %38.17 Detay
YAĞLIDERE
Açılan Sandık Oranı %33.33
METİN TURGUT 97 %6.59 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
AYDINDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÇAVUŞLU
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
DUROĞLU
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA AKSU 0 %0 Detay
KOVANLIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÖREN
Açılan Sandık Oranı %11.11
SUAT EMEKSİZ 1 %0.76 Detay
SOĞUKPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
VESİLE SARIKAYA 0 %0 Detay
ÜÇTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
ERDOĞAN AYDIN 0 %0 Detay
YAVUZKEMAL
Açılan Sandık Oranı %87.50
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı