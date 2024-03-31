|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ALUCRA
Açılan Sandık Oranı %73.33
|SUAT AYBAR
|230
|%15.43
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BULANCAK
Açılan Sandık Oranı %99.16
|SELDA KONYA
|536
|%1.93
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ÇAMOLUK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ÇANAKÇI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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DERELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUHARREM ÇOLAK
|94
|%2.85
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DOĞANKENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ESPİYE
Açılan Sandık Oranı %74.51
|MUSTAFA ÖZOĞUL
|174
|%2.00
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EYNESİL
Açılan Sandık Oranı %72.73
|0
|%0
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GÖRELE
Açılan Sandık Oranı %97.73
|HACI ÖMER ODABAŞ
|314
|%3.46
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GÜCE
Açılan Sandık Oranı %50.00
|0
|%0
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KEŞAP
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABDULLAH GÜLBAHAROĞLU
|23
|%0.40
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %96.62
|HARUN CİCİ
|655
|%1.09
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PİRAZİZ
Açılan Sandık Oranı %77.27
|EMİN PEKDEMİR
|109
|%2.60
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ŞEBİNKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|OSMAN ÇALIŞKAN
|58
|%0.99
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TİREBOLU
Açılan Sandık Oranı %82.22
|BÜLENT KARA
|3350
|%38.17
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YAĞLIDERE
Açılan Sandık Oranı %33.33
|METİN TURGUT
|97
|%6.59
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
AYDINDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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|
ÇAVUŞLU
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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DUROĞLU
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA AKSU
|0
|%0
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KOVANLIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ÖREN
Açılan Sandık Oranı %11.11
|SUAT EMEKSİZ
|1
|%0.76
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SOĞUKPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
|VESİLE SARIKAYA
|0
|%0
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ÜÇTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
|ERDOĞAN AYDIN
|0
|%0
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YAVUZKEMAL
Açılan Sandık Oranı %87.50
|0
|%0
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