|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKDENİZ
Açılan Sandık Oranı %53.62
|ONUR KÖSEL
|917
|%1.16
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ANAMUR
Açılan Sandık Oranı %50.80
|ALİ RIZA ÖZDENİZ
|408
|%1.92
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AYDINCIK
Açılan Sandık Oranı %93.75
|İRFAN ŞAHİN
|302
|%4.09
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BOZYAZI
Açılan Sandık Oranı %83.78
|MEHMET TÜRE
|4488
|%31.68
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ÇAMLIYAYLA
Açılan Sandık Oranı %72.41
|MEHMET FATİH SOFU
|2180
|%49.11
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ERDEMLİ
Açılan Sandık Oranı %57.91
|MEHMET DUTAR
|8282
|%15.77
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GÜLNAR
Açılan Sandık Oranı %98.96
|YÜKSEL ÇELİK
|5442
|%31.05
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MEZİTLİ
Açılan Sandık Oranı %83.89
|NÜSRET OLİGER
|1004
|%1.07
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MUT
Açılan Sandık Oranı %49.49
|MURAT ORHAN
|9443
|%49.18
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SİLİFKE
Açılan Sandık Oranı %76.74
|ALİ ÖZGÜR
|922
|%1.50
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TARSUS
Açılan Sandık Oranı %48.08
|MEHMET YUNUS SEVEN
|5366
|%6.02
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TOROSLAR
Açılan Sandık Oranı %55.72
|NİHAT SOYSAL
|4870
|%5.35
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YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %56.51
|AHMET ARICAN
|1461
|%1.90
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