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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 23:40
İYİ PARTİ

  • KISALTMA

    İYİ PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Meral Akşener

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/10/2017
İYİ PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%3.64
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 24
  • Kazandığı Belde Sayısı 4
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%77.94
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%3.20 2
İL GENEL MECLİSİ
%5.87
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İLÇE ADAY OY ORAN
AKDENİZ
Açılan Sandık Oranı %53.62
ONUR KÖSEL 917 %1.16 Detay
ANAMUR
Açılan Sandık Oranı %50.80
ALİ RIZA ÖZDENİZ 408 %1.92 Detay
AYDINCIK
Açılan Sandık Oranı %93.75
İRFAN ŞAHİN 302 %4.09 Detay
BOZYAZI
Açılan Sandık Oranı %83.78
MEHMET TÜRE 4488 %31.68 Detay
ÇAMLIYAYLA İyi Parti
Açılan Sandık Oranı %72.41
MEHMET FATİH SOFU 2180 %49.11 Detay
ERDEMLİ
Açılan Sandık Oranı %57.91
MEHMET DUTAR 8282 %15.77 Detay
GÜLNAR
Açılan Sandık Oranı %98.96
YÜKSEL ÇELİK 5442 %31.05 Detay
MEZİTLİ
Açılan Sandık Oranı %83.89
NÜSRET OLİGER 1004 %1.07 Detay
MUT İyi Parti
Açılan Sandık Oranı %49.49
MURAT ORHAN 9443 %49.18 Detay
SİLİFKE
Açılan Sandık Oranı %76.74
ALİ ÖZGÜR 922 %1.50 Detay
TARSUS
Açılan Sandık Oranı %48.08
MEHMET YUNUS SEVEN 5366 %6.02 Detay
TOROSLAR
Açılan Sandık Oranı %55.72
NİHAT SOYSAL 4870 %5.35 Detay
YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %56.51
AHMET ARICAN 1461 %1.90 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı