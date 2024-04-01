|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKSEKİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ KARTAL
|139
|%1.71
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AKSU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|DENİZ KARATAŞ
|1179
|%2.62
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ALANYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET ŞAHİN
|38067
|%21.68
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DEMRE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SÜLEYMAN TOPCU
|3616
|%19.48
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DÖŞEMEALTI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EMRE AFACAN
|3039
|%6.46
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ELMALI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET ÇETİN
|1832
|%6.82
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FİNİKE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET DÜLGEROĞLU
|1685
|%5.47
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GAZİPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET YÜKSEL
|3042
|%8.65
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GÜNDOĞMUŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET ALİ GÜRSES
|1576
|%27.00
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İBRADI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUHARREM KAYA
|158
|%5.68
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KAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İSMAİL GÖKÇE
|377
|%0.94
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KEMER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA GÜL
|2103
|%7.97
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KEPEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AYKUT YILMAZ
|7195
|%2.30
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KONYAALTI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MERYEM GÖKAY BALKIÇ
|7757
|%8.34
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KORKUTELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EMRE KÖKEN
|1057
|%2.73
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KUMLUCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KADİR ULUSOY
|1261
|%2.71
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MANAVGAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA EROL
|1602
|%1.12
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MURATPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TURGUT BUCAK
|4213
|%1.57
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SERİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET HABALI
|10061
|%12.36
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