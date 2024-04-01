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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26
İYİ PARTİ

  • KISALTMA

    İYİ PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Meral Akşener

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/10/2017
İYİ PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%3.77
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 24
  • Kazandığı Belde Sayısı 7
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%1.03 0
İL GENEL MECLİSİ
%1.89
Ağrı Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
DİYADİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
NURETTİN CANLI 137 %1.93 Detay
DOĞUBAYAZIT
Açılan Sandık Oranı %100.00
ZEKİ GÖZEGİR 206 %0.76 Detay
ELEŞKİRT
Açılan Sandık Oranı %100.00
MECİT KARASU 23 %0.51 Detay
HAMUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
EJDER COŞKUN 8 %0.47 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
METİN AYDEMİR 513 %1.03 Detay
PATNOS
Açılan Sandık Oranı %100.00
FERDİ ALKAN 141 %0.64 Detay
TAŞLIÇAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
MELÜL AYDEMİR 26 %0.75 Detay
TUTAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
BÜLENT DURU 353 %10.17 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
DEDELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
TAHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
YAYLADÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
YÜCEKAPI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı