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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 00:25
BTP

  • KISALTMA

    BTP

  • GENEL BAŞKAN

    Hüseyin Baş

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/09/2001
BTP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.20
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%85.83
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.41 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.55
Osmaniye Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
BAHÇE
Açılan Sandık Oranı %72.50
RABİA KOCA 3 %0.04 Detay
DÜZİÇİ
Açılan Sandık Oranı %90.16
UĞUR ŞANAL 16 %0.06 Detay
HASANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
DERVİŞ ASLAN 2 %0.10 Detay
KADİRLİ
Açılan Sandık Oranı %82.63
BARAN BİRKAÇ 190 %0.43 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %90.85
ALPARSLAN KAYA 412 %0.41 Detay
SUMBAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA ALİŞAN 0 %0 Detay
TOPRAKKALE
Açılan Sandık Oranı %96.30
ÇİSEM SENA ÇALIŞTIR 21 %0.32 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
ATALAN
Açılan Sandık Oranı %0
NEJLA TÜRKDAL 0 %0 Detay
BÖCEKLİ
Açılan Sandık Oranı %0
HALİL İBRAHİM CAN 0 %0 Detay
CEVDETİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
NİHAT KAR 30 %0.86 Detay
ELLEK
Açılan Sandık Oranı %5.88
ABİDİN DOKUZLUOĞLU 0 %0 Detay
MEHMETLİ
Açılan Sandık Oranı %0
EMİNE KAZIK 0 %0 Detay
TÜRKMEN
Açılan Sandık Oranı %38.46
METEHAN CEMAL ÖZ 0 %0 Detay
YARBAŞI
Açılan Sandık Oranı %54.55
FATMA İMAMOĞLU 2 %0.14 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı