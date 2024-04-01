|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BAHÇE
Açılan Sandık Oranı %72.50
|RABİA KOCA
|3
|%0.04
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DÜZİÇİ
Açılan Sandık Oranı %90.16
|UĞUR ŞANAL
|16
|%0.06
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HASANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|DERVİŞ ASLAN
|2
|%0.10
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KADİRLİ
Açılan Sandık Oranı %82.63
|BARAN BİRKAÇ
|190
|%0.43
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %90.85
|ALPARSLAN KAYA
|412
|%0.41
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SUMBAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA ALİŞAN
|0
|%0
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TOPRAKKALE
Açılan Sandık Oranı %96.30
|ÇİSEM SENA ÇALIŞTIR
|21
|%0.32
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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ATALAN
Açılan Sandık Oranı %0
|NEJLA TÜRKDAL
|0
|%0
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BÖCEKLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|HALİL İBRAHİM CAN
|0
|%0
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CEVDETİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NİHAT KAR
|30
|%0.86
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ELLEK
Açılan Sandık Oranı %5.88
|ABİDİN DOKUZLUOĞLU
|0
|%0
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MEHMETLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|EMİNE KAZIK
|0
|%0
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TÜRKMEN
Açılan Sandık Oranı %38.46
|METEHAN CEMAL ÖZ
|0
|%0
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YARBAŞI
Açılan Sandık Oranı %54.55
|FATMA İMAMOĞLU
|2
|%0.14
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