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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 22:35
BTP

  • KISALTMA

    BTP

  • GENEL BAŞKAN

    Hüseyin Baş

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/09/2001
BTP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.16
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%62.95
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.04 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.11
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İLÇE ADAY OY ORAN
ADALAR
Açılan Sandık Oranı %50.00
SERKAN GÜNGÖR 6 %0.12 Detay
ARNAVUTKÖY
Açılan Sandık Oranı %42.99
CELALETTİN ÖZCAN 33 %0.04 Detay
ATAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %21.87
ERTAN GÖKGÖZ 88 %0.16 Detay
AVCILAR
Açılan Sandık Oranı %66.13
TUNCAY URTEKİN 74 %0.05 Detay
BAĞCILAR
Açılan Sandık Oranı %64.67
ERSAN İLTER 195 %0.08 Detay
BAHÇELİEVLER
Açılan Sandık Oranı %64.51
CAVİT ÖZDOĞAN 187 %0.09 Detay
BAKIRKÖY
Açılan Sandık Oranı %23.85
DİLBER NAZLI VESEK 69 %0.23 Detay
BAŞAKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %65.83
RIZA KAAN KARACA 246 %0.15 Detay
BAYRAMPAŞA
Açılan Sandık Oranı %81.60
MÜŞTAK ENGİN TAŞTEMÜR 53 %0.04 Detay
BEŞİKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %40.35
NUH NACİ AKAY 80 %0.20 Detay
BEYKOZ
Açılan Sandık Oranı %52.30
AHMET YÜKSEL 66 %0.09 Detay
BEYLİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %72.91
MEHMET AKSOY 39 %0.03 Detay
BEYOĞLU
Açılan Sandık Oranı %63.45
MURAT TOSMAK 89 %0.12 Detay
BÜYÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %75.00
KADRİYE ÖZKUL 179 %0.16 Detay
ÇATALCA
Açılan Sandık Oranı %83.76
ABDULLAH EMRAH İŞLER 16 %0.04 Detay
ÇEKMEKÖY
Açılan Sandık Oranı %61.84
EREN ŞİMŞEK 100 %0.10 Detay
ESENLER
Açılan Sandık Oranı %59.32
HAYDAR ŞAHİN ÇINAR 74 %0.06 Detay
ESENYURT
Açılan Sandık Oranı %48.48
YÜKSEL AKGÜL 24 %0.01 Detay
EYÜPSULTAN
Açılan Sandık Oranı %42.39
MUSTAFA YANIK 94 %0.09 Detay
FATİH
Açılan Sandık Oranı %35.40
EYÜP GÜNDOĞDU 86 %0.13 Detay
GAZİOSMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %48.54
KAMURAN ÇALIŞ 123 %0.10 Detay
GÜNGÖREN
Açılan Sandık Oranı %72.82
ABDUL KADİR İNAN 31 %0.03 Detay
KADIKÖY
Açılan Sandık Oranı %24.34
NURCAN SABUR 307 %0.42 Detay
KAĞITHANE
Açılan Sandık Oranı %63.37
FERİDUN AKBAY 98 %0.06 Detay
KARTAL
Açılan Sandık Oranı %65.11
HÜSNİYE DİLEK ERDOĞANYILMAZ 136 %0.07 Detay
KÜÇÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %52.07
SERAP İRDEMEN 128 %0.06 Detay
MALTEPE
Açılan Sandık Oranı %52.22
PERVİN BOZKURT 163 %0.10 Detay
PENDİK
Açılan Sandık Oranı %67.90
ENES EMRE AYDIN 0 %0 Detay
SANCAKTEPE
Açılan Sandık Oranı %48.65
VELİ KAÇAR 106 %0.08 Detay
SARIYER
Açılan Sandık Oranı %41.34
AHMET RAUF BAHADIR 124 %0.15 Detay
ŞİLE
Açılan Sandık Oranı %87.79
AHMET ALBAYRAK 29 %0.11 Detay
SİLİVRİ
Açılan Sandık Oranı %42.20
BİLAL AKDENİZ 31 %0.07 Detay
ŞİŞLİ
Açılan Sandık Oranı %40.10
ALİ HAYDAR ÖZTÜRK 23 %0.04 Detay
SULTANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %63.23
TURAN KELLE 44 %0.04 Detay
SULTANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %58.14
RAMAZAN TURGUT 167 %0.10 Detay
TUZLA
Açılan Sandık Oranı %64.52
HEDİYE ARSLAN 50 %0.05 Detay
ÜMRANİYE
Açılan Sandık Oranı %45.21
ERSAN GÖKGÖZ 179 %0.10 Detay
ÜSKÜDAR
Açılan Sandık Oranı %51.27
YUNUS BALLI 47 %0.03 Detay
ZEYTİNBURNU
Açılan Sandık Oranı %74.45
SEHER TORAMAN 124 %0.12 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı