|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ADALAR
Açılan Sandık Oranı %50.00
|SERKAN GÜNGÖR
|6
|%0.12
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|
ARNAVUTKÖY
Açılan Sandık Oranı %42.99
|CELALETTİN ÖZCAN
|33
|%0.04
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|
ATAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %21.87
|ERTAN GÖKGÖZ
|88
|%0.16
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|
AVCILAR
Açılan Sandık Oranı %66.13
|TUNCAY URTEKİN
|74
|%0.05
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|
BAĞCILAR
Açılan Sandık Oranı %64.67
|ERSAN İLTER
|195
|%0.08
|Detay
|
BAHÇELİEVLER
Açılan Sandık Oranı %64.51
|CAVİT ÖZDOĞAN
|187
|%0.09
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|
BAKIRKÖY
Açılan Sandık Oranı %23.85
|DİLBER NAZLI VESEK
|69
|%0.23
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|
BAŞAKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %65.83
|RIZA KAAN KARACA
|246
|%0.15
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|
BAYRAMPAŞA
Açılan Sandık Oranı %81.60
|MÜŞTAK ENGİN TAŞTEMÜR
|53
|%0.04
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|
BEŞİKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %40.35
|NUH NACİ AKAY
|80
|%0.20
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|
BEYKOZ
Açılan Sandık Oranı %52.30
|AHMET YÜKSEL
|66
|%0.09
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|
BEYLİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %72.91
|MEHMET AKSOY
|39
|%0.03
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|
BEYOĞLU
Açılan Sandık Oranı %63.45
|MURAT TOSMAK
|89
|%0.12
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|
BÜYÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %75.00
|KADRİYE ÖZKUL
|179
|%0.16
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|
ÇATALCA
Açılan Sandık Oranı %83.76
|ABDULLAH EMRAH İŞLER
|16
|%0.04
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|
ÇEKMEKÖY
Açılan Sandık Oranı %61.84
|EREN ŞİMŞEK
|100
|%0.10
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|
ESENLER
Açılan Sandık Oranı %59.32
|HAYDAR ŞAHİN ÇINAR
|74
|%0.06
|Detay
|
ESENYURT
Açılan Sandık Oranı %48.48
|YÜKSEL AKGÜL
|24
|%0.01
|Detay
|
EYÜPSULTAN
Açılan Sandık Oranı %42.39
|MUSTAFA YANIK
|94
|%0.09
|Detay
|
FATİH
Açılan Sandık Oranı %35.40
|EYÜP GÜNDOĞDU
|86
|%0.13
|Detay
|
GAZİOSMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %48.54
|KAMURAN ÇALIŞ
|123
|%0.10
|Detay
|
GÜNGÖREN
Açılan Sandık Oranı %72.82
|ABDUL KADİR İNAN
|31
|%0.03
|Detay
|
KADIKÖY
Açılan Sandık Oranı %24.34
|NURCAN SABUR
|307
|%0.42
|Detay
|
KAĞITHANE
Açılan Sandık Oranı %63.37
|FERİDUN AKBAY
|98
|%0.06
|Detay
|
KARTAL
Açılan Sandık Oranı %65.11
|HÜSNİYE DİLEK ERDOĞANYILMAZ
|136
|%0.07
|Detay
|
KÜÇÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %52.07
|SERAP İRDEMEN
|128
|%0.06
|Detay
|
MALTEPE
Açılan Sandık Oranı %52.22
|PERVİN BOZKURT
|163
|%0.10
|Detay
|
PENDİK
Açılan Sandık Oranı %67.90
|ENES EMRE AYDIN
|0
|%0
|Detay
|
SANCAKTEPE
Açılan Sandık Oranı %48.65
|VELİ KAÇAR
|106
|%0.08
|Detay
|
SARIYER
Açılan Sandık Oranı %41.34
|AHMET RAUF BAHADIR
|124
|%0.15
|Detay
|
ŞİLE
Açılan Sandık Oranı %87.79
|AHMET ALBAYRAK
|29
|%0.11
|Detay
|
SİLİVRİ
Açılan Sandık Oranı %42.20
|BİLAL AKDENİZ
|31
|%0.07
|Detay
|
ŞİŞLİ
Açılan Sandık Oranı %40.10
|ALİ HAYDAR ÖZTÜRK
|23
|%0.04
|Detay
|
SULTANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %63.23
|TURAN KELLE
|44
|%0.04
|Detay
|
SULTANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %58.14
|RAMAZAN TURGUT
|167
|%0.10
|Detay
|
TUZLA
Açılan Sandık Oranı %64.52
|HEDİYE ARSLAN
|50
|%0.05
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|
ÜMRANİYE
Açılan Sandık Oranı %45.21
|ERSAN GÖKGÖZ
|179
|%0.10
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|
ÜSKÜDAR
Açılan Sandık Oranı %51.27
|YUNUS BALLI
|47
|%0.03
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|
ZEYTİNBURNU
Açılan Sandık Oranı %74.45
|SEHER TORAMAN
|124
|%0.12
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