|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKYURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ZEKİ MERCAN
|26
|%0.11
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ALTINDAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BAYRAM GÜZEL
|523
|%0.25
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AYAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FAİK ÜNAL SİLİER
|29
|%0.27
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BALA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BAYRAM TUNCER
|56
|%0.30
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BEYPAZARI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HASAN KULOĞLU
|92
|%0.29
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ÇAMLIDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|METİN YILMAZ
|67
|%0.69
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ÇANKAYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BÜLENT BELOVACIKLI
|1238
|%0.22
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ÇUBUK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İZZET YAŞAR
|68
|%0.12
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ELMADAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HAKAN SARIBIYIK
|99
|%0.34
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ETİMESGUT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖMER KILIÇ
|426
|%0.12
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EVREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|VEYSEL KAZEL
|11
|%0.50
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GÖLBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ŞEVVAL KAZANCI
|167
|%0.19
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GÜDÜL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AYDIN İLİK
|9
|%0.14
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HAYMANA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FİKRET BAYTAR
|73
|%0.38
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KAHRAMANKAZAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HALİL BİRİNCİ
|18
|%0.05
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KALECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İSMAİL HAKKI BEKTAŞ
|16
|%0.17
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KEÇİÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BURAK KARATAŞOĞLU
|1666
|%0.33
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KIZILCAHAMAM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SEMİHA TAD
|48
|%0.22
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MAMAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HÜSEYİN KULOĞLU
|726
|%0.19
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NALLIHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MÜCAHİD İLGÜN
|42
|%0.23
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POLATLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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PURSAKLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ARİFE GÖKSEL
|178
|%0.20
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ŞEREFLİKOÇHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FATMA KÜBRA GÜLER
|22
|%0.11
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SİNCAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUZAFFER ADEMİ
|527
|%0.17
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YENİMAHALLE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET HAYDAR İLİK
|945
|%0.23
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