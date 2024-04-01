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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26
BTP

  • KISALTMA

    BTP

  • GENEL BAŞKAN

    Hüseyin Baş

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/09/2001
BTP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.25
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.32
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İLÇE ADAY OY ORAN
AKYURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
ZEKİ MERCAN 26 %0.11 Detay
ALTINDAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
BAYRAM GÜZEL 523 %0.25 Detay
AYAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
FAİK ÜNAL SİLİER 29 %0.27 Detay
BALA
Açılan Sandık Oranı %100.00
BAYRAM TUNCER 56 %0.30 Detay
BEYPAZARI
Açılan Sandık Oranı %100.00
HASAN KULOĞLU 92 %0.29 Detay
ÇAMLIDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
METİN YILMAZ 67 %0.69 Detay
ÇANKAYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
BÜLENT BELOVACIKLI 1238 %0.22 Detay
ÇUBUK
Açılan Sandık Oranı %100.00
İZZET YAŞAR 68 %0.12 Detay
ELMADAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
HAKAN SARIBIYIK 99 %0.34 Detay
ETİMESGUT
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖMER KILIÇ 426 %0.12 Detay
EVREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
VEYSEL KAZEL 11 %0.50 Detay
GÖLBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
ŞEVVAL KAZANCI 167 %0.19 Detay
GÜDÜL
Açılan Sandık Oranı %100.00
AYDIN İLİK 9 %0.14 Detay
HAYMANA
Açılan Sandık Oranı %100.00
FİKRET BAYTAR 73 %0.38 Detay
KAHRAMANKAZAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
HALİL BİRİNCİ 18 %0.05 Detay
KALECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
İSMAİL HAKKI BEKTAŞ 16 %0.17 Detay
KEÇİÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
BURAK KARATAŞOĞLU 1666 %0.33 Detay
KIZILCAHAMAM
Açılan Sandık Oranı %100.00
SEMİHA TAD 48 %0.22 Detay
MAMAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
HÜSEYİN KULOĞLU 726 %0.19 Detay
NALLIHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
MÜCAHİD İLGÜN 42 %0.23 Detay
POLATLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
PURSAKLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
ARİFE GÖKSEL 178 %0.20 Detay
ŞEREFLİKOÇHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
FATMA KÜBRA GÜLER 22 %0.11 Detay
SİNCAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUZAFFER ADEMİ 527 %0.17 Detay
YENİMAHALLE
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET HAYDAR İLİK 945 %0.23 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı