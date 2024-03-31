|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ATKARACALAR
Açılan Sandık Oranı %33.33
|RECEP PARLAK
|2
|%0.48
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BAYRAMÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YAŞAR CEBESOY
|6
|%1.73
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ÇERKEŞ
Açılan Sandık Oranı %96.00
|YUSUF ÇİNAR
|6
|%0.11
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ELDİVAN
Açılan Sandık Oranı %70.00
|ÖMER AKBURAK
|0
|%0
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ILGAZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÜMİT ŞENAY
|3
|%0.07
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KIZILIRMAK
Açılan Sandık Oranı %0
|ALİ HAYDAR CEYLAN
|0
|%0
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KORGUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ARİF AĞIRKAYA
|0
|%0
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KURŞUNLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ERSİN AYDINLI
|2
|%0.06
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %69.54
|MUSTAFA KÖROĞLU
|30
|%0.10
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ORTA
Açılan Sandık Oranı %77.78
|MESUT ÖZKAN
|0
|%0
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ŞABANÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %86.96
|HASAN TÜYSÜZ
|14
|%0.28
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YAPRAKLI
Açılan Sandık Oranı %42.86
|BARBAROS HAYRETTİN AKBURAK
|2
|%0.36
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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ÇARDAKLI
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET KARATAŞ
|0
|%0
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DODURGA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SELÇUK KARATAŞ
|1
|%0.10
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KALFAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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SAÇAK
Açılan Sandık Oranı %42.86
|NAZİF SARIHAN
|2
|%0.39
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YAYLAKENT
Açılan Sandık Oranı %8.33
|EMİNE AKBURAK
|1
|%0.35
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