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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 23:10
BTP

  • KISALTMA

    BTP

  • GENEL BAŞKAN

    Hüseyin Baş

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/09/2001
BTP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.17
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%71.61
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.10 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.22
Çankırı Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ATKARACALAR
Açılan Sandık Oranı %33.33
RECEP PARLAK 2 %0.48 Detay
BAYRAMÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
YAŞAR CEBESOY 6 %1.73 Detay
ÇERKEŞ
Açılan Sandık Oranı %96.00
YUSUF ÇİNAR 6 %0.11 Detay
ELDİVAN
Açılan Sandık Oranı %70.00
ÖMER AKBURAK 0 %0 Detay
ILGAZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÜMİT ŞENAY 3 %0.07 Detay
KIZILIRMAK
Açılan Sandık Oranı %0
ALİ HAYDAR CEYLAN 0 %0 Detay
KORGUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ARİF AĞIRKAYA 0 %0 Detay
KURŞUNLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERSİN AYDINLI 2 %0.06 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %69.54
MUSTAFA KÖROĞLU 30 %0.10 Detay
ORTA
Açılan Sandık Oranı %77.78
MESUT ÖZKAN 0 %0 Detay
ŞABANÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %86.96
HASAN TÜYSÜZ 14 %0.28 Detay
YAPRAKLI
Açılan Sandık Oranı %42.86
BARBAROS HAYRETTİN AKBURAK 2 %0.36 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
ÇARDAKLI
Açılan Sandık Oranı %0
AHMET KARATAŞ 0 %0 Detay
DODURGA
Açılan Sandık Oranı %100.00
SELÇUK KARATAŞ 1 %0.10 Detay
KALFAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SAÇAK
Açılan Sandık Oranı %42.86
NAZİF SARIHAN 2 %0.39 Detay
YAYLAKENT
Açılan Sandık Oranı %8.33
EMİNE AKBURAK 1 %0.35 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı