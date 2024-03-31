|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ALİAĞA
Açılan Sandık Oranı %97.05
|GÜRCAN ALKAN
|38
|%0.07
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|
BALÇOVA
Açılan Sandık Oranı %78.38
|SEVİNÇ BAYSAL
|50
|%0.14
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|
BAYINDIR
Açılan Sandık Oranı %81.82
|HALİL TANI
|41
|%0.19
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|
BAYRAKLI
Açılan Sandık Oranı %76.73
|AYŞE KELEPİR
|61
|%0.05
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|
BERGAMA
Açılan Sandık Oranı %71.30
|CANER YATAR
|27
|%0.06
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|
BEYDAĞ
Açılan Sandık Oranı %66.67
|İSMAİL ÇEVİK
|2
|%0.04
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|
BORNOVA
Açılan Sandık Oranı %39.18
|ADEM ÖZTÜRK
|101
|%0.09
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|
BUCA
Açılan Sandık Oranı %66.03
|MELEK ÇELİK
|183
|%0.10
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|
ÇEŞME
Açılan Sandık Oranı %72.52
|SÜLEYMAN ŞENER
|39
|%0.19
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|
ÇİĞLİ
Açılan Sandık Oranı %59.23
|GÜNEŞ BAŞIBÜYÜK
|71
|%0.09
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|
DİKİLİ
Açılan Sandık Oranı %71.85
|AHMET YUSUF MUHCU
|398
|%1.85
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|
FOÇA
Açılan Sandık Oranı %91.01
|MUSTAFA ERDOĞAN
|27
|%0.15
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|
GAZİEMİR
Açılan Sandık Oranı %82.52
|BÜLENT TAŞ
|47
|%0.07
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|
GÜZELBAHÇE
Açılan Sandık Oranı %77.53
|ÖZLEM KALEM
|27
|%0.16
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|
KARABAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %72.54
|FURKAN MERCAN
|163
|%0.08
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|
KARABURUN
Açılan Sandık Oranı %97.67
|YAVUZ ERDOĞAN
|4
|%0.05
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|
KARŞIYAKA
Açılan Sandık Oranı %60.65
|MAKBULE ÜNVERİCİ
|240
|%0.18
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KEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %87.99
|BARIŞ ŞAHİN
|143
|%0.23
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|
KINIK
Açılan Sandık Oranı %74.42
|SERDAR GÜNAY
|19
|%0.14
|Detay
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KİRAZ
Açılan Sandık Oranı %78.57
|ADEM YILDIRIM
|4
|%0.02
|Detay
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KONAK
Açılan Sandık Oranı %61.08
|ERKAN ANGIN
|53
|%0.05
|Detay
|
MENDERES
Açılan Sandık Oranı %96.93
|CAN BÜYÜKAŞIK
|15
|%0.02
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|
MENEMEN
Açılan Sandık Oranı %90.66
|YILMAZ GÖKCE
|107
|%0.10
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|
NARLIDERE
Açılan Sandık Oranı %56.08
|NAİL DİNLER
|101
|%0.49
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|
ÖDEMİŞ
Açılan Sandık Oranı %71.71
|KAZIM ÇETİN
|57
|%0.10
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|
SEFERİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %64.79
|OSMAN AZBAY
|17
|%0.07
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|
SELÇUK
Açılan Sandık Oranı %67.37
|ERDEM ÇONKARA
|55
|%0.35
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|
TİRE
Açılan Sandık Oranı %78.10
|BAYRAM UZUNAY
|36
|%0.08
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TORBALI
Açılan Sandık Oranı %61.93
|GÖKHAN KÜÇÜKER
|39
|%0.05
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|
URLA
Açılan Sandık Oranı %65.79
|AHMET ALİ BAŞÇIL
|97
|%0.32
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