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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 23:15
BTP

  • KISALTMA

    BTP

  • GENEL BAŞKAN

    Hüseyin Baş

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/09/2001
BTP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.17
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%72.47
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.11 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.16
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İLÇE ADAY OY ORAN
ALİAĞA
Açılan Sandık Oranı %97.05
GÜRCAN ALKAN 38 %0.07 Detay
BALÇOVA
Açılan Sandık Oranı %78.38
SEVİNÇ BAYSAL 50 %0.14 Detay
BAYINDIR
Açılan Sandık Oranı %81.82
HALİL TANI 41 %0.19 Detay
BAYRAKLI
Açılan Sandık Oranı %76.73
AYŞE KELEPİR 61 %0.05 Detay
BERGAMA
Açılan Sandık Oranı %71.30
CANER YATAR 27 %0.06 Detay
BEYDAĞ
Açılan Sandık Oranı %66.67
İSMAİL ÇEVİK 2 %0.04 Detay
BORNOVA
Açılan Sandık Oranı %39.18
ADEM ÖZTÜRK 101 %0.09 Detay
BUCA
Açılan Sandık Oranı %66.03
MELEK ÇELİK 183 %0.10 Detay
ÇEŞME
Açılan Sandık Oranı %72.52
SÜLEYMAN ŞENER 39 %0.19 Detay
ÇİĞLİ
Açılan Sandık Oranı %59.23
GÜNEŞ BAŞIBÜYÜK 71 %0.09 Detay
DİKİLİ
Açılan Sandık Oranı %71.85
AHMET YUSUF MUHCU 398 %1.85 Detay
FOÇA
Açılan Sandık Oranı %91.01
MUSTAFA ERDOĞAN 27 %0.15 Detay
GAZİEMİR
Açılan Sandık Oranı %82.52
BÜLENT TAŞ 47 %0.07 Detay
GÜZELBAHÇE
Açılan Sandık Oranı %77.53
ÖZLEM KALEM 27 %0.16 Detay
KARABAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %72.54
FURKAN MERCAN 163 %0.08 Detay
KARABURUN
Açılan Sandık Oranı %97.67
YAVUZ ERDOĞAN 4 %0.05 Detay
KARŞIYAKA
Açılan Sandık Oranı %60.65
MAKBULE ÜNVERİCİ 240 %0.18 Detay
KEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %87.99
BARIŞ ŞAHİN 143 %0.23 Detay
KINIK
Açılan Sandık Oranı %74.42
SERDAR GÜNAY 19 %0.14 Detay
KİRAZ
Açılan Sandık Oranı %78.57
ADEM YILDIRIM 4 %0.02 Detay
KONAK
Açılan Sandık Oranı %61.08
ERKAN ANGIN 53 %0.05 Detay
MENDERES
Açılan Sandık Oranı %96.93
CAN BÜYÜKAŞIK 15 %0.02 Detay
MENEMEN
Açılan Sandık Oranı %90.66
YILMAZ GÖKCE 107 %0.10 Detay
NARLIDERE
Açılan Sandık Oranı %56.08
NAİL DİNLER 101 %0.49 Detay
ÖDEMİŞ
Açılan Sandık Oranı %71.71
KAZIM ÇETİN 57 %0.10 Detay
SEFERİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %64.79
OSMAN AZBAY 17 %0.07 Detay
SELÇUK
Açılan Sandık Oranı %67.37
ERDEM ÇONKARA 55 %0.35 Detay
TİRE
Açılan Sandık Oranı %78.10
BAYRAM UZUNAY 36 %0.08 Detay
TORBALI
Açılan Sandık Oranı %61.93
GÖKHAN KÜÇÜKER 39 %0.05 Detay
URLA
Açılan Sandık Oranı %65.79
AHMET ALİ BAŞÇIL 97 %0.32 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı