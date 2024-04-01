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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26
BTP

  • KISALTMA

    BTP

  • GENEL BAŞKAN

    Hüseyin Baş

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/09/2001
BTP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.25
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.40 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.38
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İLÇE ADAY OY ORAN
DÖRTDİVAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ZELİHA AĞLADIOĞLU 14 %0.71 Detay
GEREDE
Açılan Sandık Oranı %100.00
BURAK ŞENOL DOĞAN 34 %0.25 Detay
GÖYNÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET TARIK ÖZCAN 3 %0.11 Detay
KIBRISCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
İSMAİL İNCEAYAN 2 %0.31 Detay
MENGEN
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA ÇELİK 2 %0.06 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA YAĞCI 405 %0.40 Detay
MUDURNU
Açılan Sandık Oranı %100.00
FATİH ÇEKİCİ 27 %0.90 Detay
SEBEN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ ALTINEL 3 %0.20 Detay
YENİÇAĞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
SUAT HAYRİ SAPMAZ 9 %0.33 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
GÖKÇESU
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET GÜMÜŞ 2 %0.17 Detay
KARACASU
Açılan Sandık Oranı %100.00
EMRAH KARAKAYA 37 %2.21 Detay
TAŞKESTİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
YUNUS EMRE YAMAK 6 %0.38 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı