|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
AYVACIK
Açılan Sandık Oranı %65.38
|VEHBİ AYDEMİR
|11
|%0.27
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BAYRAMİÇ
Açılan Sandık Oranı %70.00
|ŞEHABETTİN KISA
|4
|%0.05
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BİGA
Açılan Sandık Oranı %82.35
|İMADETTİN BAYKURT
|14
|%0.05
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BOZCAADA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ERKAN ALTIN
|4
|%0.18
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ÇAN
Açılan Sandık Oranı %74.32
|SERHAT İLHAN
|15
|%0.10
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ECEABAT
Açılan Sandık Oranı %87.50
|AYŞENUR ANDIÇ
|5
|%0.14
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EZİNE
Açılan Sandık Oranı %94.74
|KAAN TAŞ
|9
|%0.10
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GELİBOLU
Açılan Sandık Oranı %98.75
|HÜSEYİN KOCABIYIK
|12
|%0.06
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GÖKÇEADA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KAĞAN KISA
|9
|%0.22
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LAPSEKİ
Açılan Sandık Oranı %42.11
|HASAN KURU
|4
|%0.09
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %70.10
|EMRE KOCABIYIK
|49
|%0.09
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YENİCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ESENGÜL AKYÜZ
|2
|%0.04
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ÇARDAK
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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EVREŞE
Açılan Sandık Oranı %0
|HÜSEYİN SALKINA
|0
|%0
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GEYİKLİ
Açılan Sandık Oranı %10.00
|0
|%0
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GÜMÜŞÇAY
Açılan Sandık Oranı %80.00
|0
|%0
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KALKIM
Açılan Sandık Oranı %57.14
|0
|%0
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KARABİGA
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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KAVAKKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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KEPEZ
Açılan Sandık Oranı %45.78
|NECATİ ACAR
|24
|%0.26
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KÜÇÜKKUYU
Açılan Sandık Oranı %64.29
|0
|%0
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TERZİALAN
Açılan Sandık Oranı %40.00
|0
|%0
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UMURBEY
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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