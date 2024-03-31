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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 23:10
BTP

  • KISALTMA

    BTP

  • GENEL BAŞKAN

    Hüseyin Baş

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/09/2001
BTP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.17
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%71.61
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.09 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.25
Çanakkale Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AYVACIK
Açılan Sandık Oranı %65.38
VEHBİ AYDEMİR 11 %0.27 Detay
BAYRAMİÇ
Açılan Sandık Oranı %70.00
ŞEHABETTİN KISA 4 %0.05 Detay
BİGA
Açılan Sandık Oranı %82.35
İMADETTİN BAYKURT 14 %0.05 Detay
BOZCAADA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERKAN ALTIN 4 %0.18 Detay
ÇAN
Açılan Sandık Oranı %74.32
SERHAT İLHAN 15 %0.10 Detay
ECEABAT
Açılan Sandık Oranı %87.50
AYŞENUR ANDIÇ 5 %0.14 Detay
EZİNE
Açılan Sandık Oranı %94.74
KAAN TAŞ 9 %0.10 Detay
GELİBOLU
Açılan Sandık Oranı %98.75
HÜSEYİN KOCABIYIK 12 %0.06 Detay
GÖKÇEADA
Açılan Sandık Oranı %100.00
KAĞAN KISA 9 %0.22 Detay
LAPSEKİ
Açılan Sandık Oranı %42.11
HASAN KURU 4 %0.09 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %70.10
EMRE KOCABIYIK 49 %0.09 Detay
YENİCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
ESENGÜL AKYÜZ 2 %0.04 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
ÇARDAK
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
EVREŞE
Açılan Sandık Oranı %0
HÜSEYİN SALKINA 0 %0 Detay
GEYİKLİ
Açılan Sandık Oranı %10.00
0 %0 Detay
GÜMÜŞÇAY
Açılan Sandık Oranı %80.00
0 %0 Detay
KALKIM
Açılan Sandık Oranı %57.14
0 %0 Detay
KARABİGA
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
KAVAKKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
KEPEZ
Açılan Sandık Oranı %45.78
NECATİ ACAR 24 %0.26 Detay
KÜÇÜKKUYU
Açılan Sandık Oranı %64.29
0 %0 Detay
TERZİALAN
Açılan Sandık Oranı %40.00
0 %0 Detay
UMURBEY
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı