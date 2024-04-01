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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26
BTP

  • KISALTMA

    BTP

  • GENEL BAŞKAN

    Hüseyin Baş

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/09/2001
BTP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.25
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.44 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.54
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İLÇE ADAY OY ORAN
ADİLCEVAZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
SEBAHATTİN KILIÇ 36 %0.49 Detay
AHLAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
NECLA TEBER 56 %0.41 Detay
GÜROYMAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
HASAN ÖRPEK 45 %0.34 Detay
HİZAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
HAVVA ÖZDEMİR 13 %0.20 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MERTCAN ERİBOL 102 %0.44 Detay
MUTKİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
KORAY KORUCU 15 %1.01 Detay
TATVAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
KAZIM ÖRÜK 104 %0.29 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
AYDINLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
GÖLBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
GÜNKIRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KAVAKBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
OVAKIŞLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
YOLALAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
FELEMEZ GÜNDOĞDU 8 %0.60 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı