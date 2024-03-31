|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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KELKİT
Açılan Sandık Oranı %12.82
|GÜRBÜZ ÖZTÜRK
|0
|%0
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KÖSE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YUSUF YILMAZ
|2
|%0.10
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KÜRTÜN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET AYVAZ
|0
|%0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %67.50
|AYTAÇ GÜNDÜZ
|4
|%0.03
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ŞİRAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ERTUĞRUL YEŞİL
|9
|%0.20
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TORUL
Açılan Sandık Oranı %71.43
|İSMAİL KAYA
|5
|%0.30
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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ARZULARKABAKÖY
Açılan Sandık Oranı %33.33
|0
|%0
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DEREDOLU
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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GÜMÜŞGÖZE
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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ÖBEKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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ÖZKÜRTÜN
Açılan Sandık Oranı %28.57
|0
|%0
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SÖĞÜTLÜ
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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ÜNLÜPINAR
Açılan Sandık Oranı %11.11
|0
|%0
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YEŞİLBÜK
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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