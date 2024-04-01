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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26
BTP

  • KISALTMA

    BTP

  • GENEL BAŞKAN

    Hüseyin Baş

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/09/2001
BTP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.25
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.23 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.74
Ağrı Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
DİYADİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ AKKUŞ 48 %0.68 Detay
DOĞUBAYAZIT
Açılan Sandık Oranı %100.00
ZANA DEMİR 473 %1.73 Detay
ELEŞKİRT
Açılan Sandık Oranı %100.00
MERVE NUR URUN 8 %0.18 Detay
HAMUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
RABİA GÜL KEPEKÇİ 1 %0.06 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ŞAHİN BOZDOĞAN 112 %0.23 Detay
PATNOS
Açılan Sandık Oranı %100.00
BEKİR SAİT ÖZALPAYDIN 50 %0.23 Detay
TAŞLIÇAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
FATIMA GÜLŞAH HANÇER 13 %0.37 Detay
TUTAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
ESRA GARAÇOĞLU 12 %0.35 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
DEDELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
TAHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
YAYLADÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
YÜCEKAPI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı