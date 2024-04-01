|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
DİYADİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ AKKUŞ
|48
|%0.68
|Detay
|
DOĞUBAYAZIT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ZANA DEMİR
|473
|%1.73
|Detay
|
ELEŞKİRT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MERVE NUR URUN
|8
|%0.18
|Detay
|
HAMUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RABİA GÜL KEPEKÇİ
|1
|%0.06
|Detay
|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ŞAHİN BOZDOĞAN
|112
|%0.23
|Detay
|
PATNOS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BEKİR SAİT ÖZALPAYDIN
|50
|%0.23
|Detay
|
TAŞLIÇAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FATIMA GÜLŞAH HANÇER
|13
|%0.37
|Detay
|
TUTAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ESRA GARAÇOĞLU
|12
|%0.35
|Detay