|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|METİN ÇELİK
|261
|%0.19
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BİSMİL
Açılan Sandık Oranı %77.47
|YUSUF TUTUŞ
|82
|%0.20
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ÇERMİK
Açılan Sandık Oranı %81.29
|MEHMET RAMAZAN KEBABCILAR
|46
|%0.23
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ÇINAR
Açılan Sandık Oranı %79.33
|YASİN ASLAN
|42
|%0.17
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ÇÜNGÜŞ
Açılan Sandık Oranı %75.00
|AHMET HAYDAR EŞKİ
|3
|%0.07
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DİCLE
Açılan Sandık Oranı %46.94
|YUNUS TUTUŞ
|13
|%0.16
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EĞİL
Açılan Sandık Oranı %57.63
|MEDİNE KAN
|28
|%0.41
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ERGANİ
Açılan Sandık Oranı %68.15
|REŞAT BAYRAM
|107
|%0.27
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HANİ
Açılan Sandık Oranı %57.75
|DÜNDAR TOMAR
|17
|%0.23
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HAZRO
Açılan Sandık Oranı %97.83
|HASRET ASLAN
|29
|%0.37
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KAYAPINAR
Açılan Sandık Oranı %72.09
|SİNAN KESKİN
|206
|%0.18
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KOCAKÖY
Açılan Sandık Oranı %95.12
|FURKAN BOZTEPE
|19
|%0.27
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KULP
Açılan Sandık Oranı %77.67
|HATİCE KÜBRA KEPEKÇİ
|79
|%0.58
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LİCE
Açılan Sandık Oranı %75.53
|BURAK CAHİT BOZTEPE
|20
|%0.21
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SİLVAN
Açılan Sandık Oranı %56.73
|YUSUF ASLAN
|63
|%0.30
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SUR
Açılan Sandık Oranı %85.28
|MEHMET ŞAH TUTUŞ
|91
|%0.28
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YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %85.59
|FAYSAL ASLAN
|95
|%0.14
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