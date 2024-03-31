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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 23:10
BTP

  • KISALTMA

    BTP

  • GENEL BAŞKAN

    Hüseyin Baş

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/09/2001
BTP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.17
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%71.61
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.15 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.18
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İLÇE ADAY OY ORAN
BAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
METİN ÇELİK 261 %0.19 Detay
BİSMİL
Açılan Sandık Oranı %77.47
YUSUF TUTUŞ 82 %0.20 Detay
ÇERMİK
Açılan Sandık Oranı %81.29
MEHMET RAMAZAN KEBABCILAR 46 %0.23 Detay
ÇINAR
Açılan Sandık Oranı %79.33
YASİN ASLAN 42 %0.17 Detay
ÇÜNGÜŞ
Açılan Sandık Oranı %75.00
AHMET HAYDAR EŞKİ 3 %0.07 Detay
DİCLE
Açılan Sandık Oranı %46.94
YUNUS TUTUŞ 13 %0.16 Detay
EĞİL
Açılan Sandık Oranı %57.63
MEDİNE KAN 28 %0.41 Detay
ERGANİ
Açılan Sandık Oranı %68.15
REŞAT BAYRAM 107 %0.27 Detay
HANİ
Açılan Sandık Oranı %57.75
DÜNDAR TOMAR 17 %0.23 Detay
HAZRO
Açılan Sandık Oranı %97.83
HASRET ASLAN 29 %0.37 Detay
KAYAPINAR
Açılan Sandık Oranı %72.09
SİNAN KESKİN 206 %0.18 Detay
KOCAKÖY
Açılan Sandık Oranı %95.12
FURKAN BOZTEPE 19 %0.27 Detay
KULP
Açılan Sandık Oranı %77.67
HATİCE KÜBRA KEPEKÇİ 79 %0.58 Detay
LİCE
Açılan Sandık Oranı %75.53
BURAK CAHİT BOZTEPE 20 %0.21 Detay
SİLVAN
Açılan Sandık Oranı %56.73
YUSUF ASLAN 63 %0.30 Detay
SUR
Açılan Sandık Oranı %85.28
MEHMET ŞAH TUTUŞ 91 %0.28 Detay
YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %85.59
FAYSAL ASLAN 95 %0.14 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı