|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
AKYAKA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FATMA BERK
|3
|%0.26
|Detay
|
ARPAÇAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EMİNE MÜNEVVER KAHRAMAN
|5
|%0.37
|Detay
|
DİGOR
Açılan Sandık Oranı %66.67
|ŞEREFETTİN ÖZDEMİR
|2
|%0.22
|Detay
|
KAĞIZMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EYGİ NİSA ÇARKÇI
|20
|%0.19
|Detay
|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %85.64
|TALİP BORA
|105
|%0.26
|Detay
|
SARIKAMIŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EKREM POLAT
|13
|%0.18
|Detay
|
SELİM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ERKAN AYTAŞ
|6
|%0.19
|Detay
|
SUSUZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÇİĞDEM CİVELEK
|0
|%0
|Detay