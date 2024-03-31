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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 23:10
BTP

  • KISALTMA

    BTP

  • GENEL BAŞKAN

    Hüseyin Baş

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/09/2001
BTP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.17
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%71.61
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.11 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.16
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İLÇE ADAY OY ORAN
ARABAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
SEYDİ AHMET KARACA 17 %0.09 Detay
İSLAHİYE
Açılan Sandık Oranı %88.89
ÖMER MURAT KARACA 15 %0.05 Detay
KARKAMIŞ
Açılan Sandık Oranı %95.65
CAN AKIN 2 %0.03 Detay
NİZİP
Açılan Sandık Oranı %82.61
ENES BOZKURT 28 %0.05 Detay
NURDAĞI
Açılan Sandık Oranı %77.14
SÜLEYMAN KILINÇ 14 %0.09 Detay
OĞUZELİ
Açılan Sandık Oranı %91.34
HASAN KURT 19 %0.11 Detay
ŞAHİNBEY
Açılan Sandık Oranı %65.98
ASLI GELDEÇ 367 %0.14 Detay
ŞEHİTKAMİL
Açılan Sandık Oranı %90.41
HALİT BOZKURT 307 %0.10 Detay
YAVUZELİ
Açılan Sandık Oranı %82.54
ÖMER ÖKELİ 0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı