|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ARABAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SEYDİ AHMET KARACA
|17
|%0.09
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İSLAHİYE
Açılan Sandık Oranı %88.89
|ÖMER MURAT KARACA
|15
|%0.05
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KARKAMIŞ
Açılan Sandık Oranı %95.65
|CAN AKIN
|2
|%0.03
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NİZİP
Açılan Sandık Oranı %82.61
|ENES BOZKURT
|28
|%0.05
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NURDAĞI
Açılan Sandık Oranı %77.14
|SÜLEYMAN KILINÇ
|14
|%0.09
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OĞUZELİ
Açılan Sandık Oranı %91.34
|HASAN KURT
|19
|%0.11
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ŞAHİNBEY
Açılan Sandık Oranı %65.98
|ASLI GELDEÇ
|367
|%0.14
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ŞEHİTKAMİL
Açılan Sandık Oranı %90.41
|HALİT BOZKURT
|307
|%0.10
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YAVUZELİ
Açılan Sandık Oranı %82.54
|ÖMER ÖKELİ
|0
|%0
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