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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 23:10
BTP

  • KISALTMA

    BTP

  • GENEL BAŞKAN

    Hüseyin Baş

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/09/2001
BTP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.17
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%71.61
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.10 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.37
Giresun Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ALUCRA
Açılan Sandık Oranı %66.67
KADRİYE AYCI 2 %0.16 Detay
BULANCAK
Açılan Sandık Oranı %99.16
NECDET AYHAN 65 %0.23 Detay
ÇAMOLUK
Açılan Sandık Oranı %81.82
ZEKAİ ÇITLAK 1 %0.06 Detay
ÇANAKÇI
Açılan Sandık Oranı %66.67
NECMİ PARLAYAN 10 %1.43 Detay
DERELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ARİF KARAKUŞ 3 %0.09 Detay
DOĞANKENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
NUMAN AKKOL 8 %0.34 Detay
ESPİYE
Açılan Sandık Oranı %58.82
ZİYA ÖNAL 22 %0.32 Detay
EYNESİL
Açılan Sandık Oranı %63.64
AHMET KURUCU 14 %0.46 Detay
GÖRELE
Açılan Sandık Oranı %95.45
YAŞAR YETİM 16 %0.18 Detay
GÜCE
Açılan Sandık Oranı %33.33
FATMA ÖZDEMİR 0 %0 Detay
KEŞAP
Açılan Sandık Oranı %100.00
ŞABAN ERKAN 7 %0.12 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %95.49
RÜSTEM DERYA ERZİNCAN 61 %0.10 Detay
PİRAZİZ
Açılan Sandık Oranı %77.27
METİN YAKAN 3 %0.07 Detay
ŞEBİNKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
FATMA TÜRKER 10 %0.17 Detay
TİREBOLU
Açılan Sandık Oranı %82.22
MEHMET KÜÇÜKHASAN 6 %0.07 Detay
YAĞLIDERE
Açılan Sandık Oranı %33.33
TEMEL DURAK 0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
AYDINDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
OSMAN ARSLAN 4 %0.23 Detay
ÇAVUŞLU
Açılan Sandık Oranı %0
VOLKAN CEBECİOĞLU 0 %0 Detay
DUROĞLU
Açılan Sandık Oranı %0
AHMET AKIN 0 %0 Detay
KOVANLIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA ŞAHİN 9 %0.50 Detay
ÖREN
Açılan Sandık Oranı %11.11
ZAFER AKTAŞ 0 %0 Detay
SOĞUKPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
AHMET ŞAHİN 0 %0 Detay
ÜÇTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
METİN YURT 0 %0 Detay
YAVUZKEMAL
Açılan Sandık Oranı %50.00
HURİYE KURUCU 7 %0.78 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı