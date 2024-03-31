|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ALUCRA
Açılan Sandık Oranı %66.67
|KADRİYE AYCI
|2
|%0.16
|Detay
|
BULANCAK
Açılan Sandık Oranı %99.16
|NECDET AYHAN
|65
|%0.23
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|
ÇAMOLUK
Açılan Sandık Oranı %81.82
|ZEKAİ ÇITLAK
|1
|%0.06
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ÇANAKÇI
Açılan Sandık Oranı %66.67
|NECMİ PARLAYAN
|10
|%1.43
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DERELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ARİF KARAKUŞ
|3
|%0.09
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DOĞANKENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NUMAN AKKOL
|8
|%0.34
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ESPİYE
Açılan Sandık Oranı %58.82
|ZİYA ÖNAL
|22
|%0.32
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EYNESİL
Açılan Sandık Oranı %63.64
|AHMET KURUCU
|14
|%0.46
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GÖRELE
Açılan Sandık Oranı %95.45
|YAŞAR YETİM
|16
|%0.18
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GÜCE
Açılan Sandık Oranı %33.33
|FATMA ÖZDEMİR
|0
|%0
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KEŞAP
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ŞABAN ERKAN
|7
|%0.12
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %95.49
|RÜSTEM DERYA ERZİNCAN
|61
|%0.10
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PİRAZİZ
Açılan Sandık Oranı %77.27
|METİN YAKAN
|3
|%0.07
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ŞEBİNKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FATMA TÜRKER
|10
|%0.17
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TİREBOLU
Açılan Sandık Oranı %82.22
|MEHMET KÜÇÜKHASAN
|6
|%0.07
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|
YAĞLIDERE
Açılan Sandık Oranı %33.33
|TEMEL DURAK
|0
|%0
|Detay
|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
AYDINDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|OSMAN ARSLAN
|4
|%0.23
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|
ÇAVUŞLU
Açılan Sandık Oranı %0
|VOLKAN CEBECİOĞLU
|0
|%0
|Detay
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DUROĞLU
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET AKIN
|0
|%0
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|
KOVANLIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA ŞAHİN
|9
|%0.50
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ÖREN
Açılan Sandık Oranı %11.11
|ZAFER AKTAŞ
|0
|%0
|Detay
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SOĞUKPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET ŞAHİN
|0
|%0
|Detay
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ÜÇTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
|METİN YURT
|0
|%0
|Detay
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YAVUZKEMAL
Açılan Sandık Oranı %50.00
|HURİYE KURUCU
|7
|%0.78
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