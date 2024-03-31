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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 23:10
BTP

  • KISALTMA

    BTP

  • GENEL BAŞKAN

    Hüseyin Baş

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/09/2001
BTP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.17
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%71.61
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.15 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.33
Elazığ Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AĞIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
FATİH KIVIK 1 %0.09 Detay
ALACAKAYA
Açılan Sandık Oranı %77.78
FATİH ASLAN 1 %0.07 Detay
ARICAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
NERİMAN ASLAN 8 %0.36 Detay
BASKİL
Açılan Sandık Oranı %33.33
EBRU AYDIN 1 %0.10 Detay
KARAKOÇAN
Açılan Sandık Oranı %97.30
SONER BOZTAŞ 28 %0.36 Detay
KEBAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
HÜSEYİN ÖZMEN 5 %0.18 Detay
KOVANCILAR
Açılan Sandık Oranı %85.71
ÖZLEM BAKİ 25 %0.26 Detay
MADEN
Açılan Sandık Oranı %100.00
SALİM BALAK 1 %0.03 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %95.45
MUHAMMED TAHA OMAÇ 253 %0.15 Detay
PALU
Açılan Sandık Oranı %96.00
GÜLİZ DEMİRELLİ 7 %0.14 Detay
SİVRİCE
Açılan Sandık Oranı %53.85
FATMA GÜNER 1 %0.08 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
AKÇAKİRAZ
Açılan Sandık Oranı %54.55
0 %0 Detay
BEYHAN
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
BÜKARDI
Açılan Sandık Oranı %16.67
0 %0 Detay
ERİMLİ
Açılan Sandık Oranı %37.50
0 %0 Detay
MOLLAKENDİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SARICAN
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
ÜÇOCAK
Açılan Sandık Oranı %71.43
0 %0 Detay
YAZIKONAK
Açılan Sandık Oranı %8.70
0 %0 Detay
YURTBAŞI
Açılan Sandık Oranı %95.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı