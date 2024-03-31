|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKDENİZ
Açılan Sandık Oranı %46.92
|CEMİL KARA
|195
|%0.28
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ANAMUR
Açılan Sandık Oranı %41.71
|HAKAN KUZİN
|38
|%0.22
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AYDINCIK
Açılan Sandık Oranı %87.50
|SÜLEYMAN SÜNBÜL
|2
|%0.03
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BOZYAZI
Açılan Sandık Oranı %83.78
|BESİM ATAŞ
|3
|%0.02
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ÇAMLIYAYLA
Açılan Sandık Oranı %72.41
|ERDAL AKSAY
|0
|%0
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ERDEMLİ
Açılan Sandık Oranı %49.60
|ÖMER ŞEN
|59
|%0.13
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GÜLNAR
Açılan Sandık Oranı %96.88
|ÇETİN ŞAHİN
|4
|%0.02
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MEZİTLİ
Açılan Sandık Oranı %75.73
|OSMAN KÖKER
|312
|%0.37
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MUT
Açılan Sandık Oranı %39.39
|DURMUŞ KUMRU
|16
|%0.11
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SİLİFKE
Açılan Sandık Oranı %71.00
|ÇETİN ŞENYURT
|95
|%0.17
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TARSUS
Açılan Sandık Oranı %42.40
|NEZİHA KARATAŞ
|145
|%0.18
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TOROSLAR
Açılan Sandık Oranı %48.05
|MEHMET ÖZGÜR
|96
|%0.12
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YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %47.55
|ALİ ÖZDEMİR
|328
|%0.51
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