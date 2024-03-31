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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 23:15
BTP

  • KISALTMA

    BTP

  • GENEL BAŞKAN

    Hüseyin Baş

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/09/2001
BTP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.17
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%72.47
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.11 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.28
Mersin Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AKDENİZ
Açılan Sandık Oranı %46.92
CEMİL KARA 195 %0.28 Detay
ANAMUR
Açılan Sandık Oranı %41.71
HAKAN KUZİN 38 %0.22 Detay
AYDINCIK
Açılan Sandık Oranı %87.50
SÜLEYMAN SÜNBÜL 2 %0.03 Detay
BOZYAZI
Açılan Sandık Oranı %83.78
BESİM ATAŞ 3 %0.02 Detay
ÇAMLIYAYLA
Açılan Sandık Oranı %72.41
ERDAL AKSAY 0 %0 Detay
ERDEMLİ
Açılan Sandık Oranı %49.60
ÖMER ŞEN 59 %0.13 Detay
GÜLNAR
Açılan Sandık Oranı %96.88
ÇETİN ŞAHİN 4 %0.02 Detay
MEZİTLİ
Açılan Sandık Oranı %75.73
OSMAN KÖKER 312 %0.37 Detay
MUT
Açılan Sandık Oranı %39.39
DURMUŞ KUMRU 16 %0.11 Detay
SİLİFKE
Açılan Sandık Oranı %71.00
ÇETİN ŞENYURT 95 %0.17 Detay
TARSUS
Açılan Sandık Oranı %42.40
NEZİHA KARATAŞ 145 %0.18 Detay
TOROSLAR
Açılan Sandık Oranı %48.05
MEHMET ÖZGÜR 96 %0.12 Detay
YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %47.55
ALİ ÖZDEMİR 328 %0.51 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı