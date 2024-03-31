|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ALTINÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %53.85
|RİYAT ARSLAN
|28
|%0.17
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ANTAKYA
Açılan Sandık Oranı %61.19
|FEHİM BAYIR
|229
|%0.30
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ARSUZ
Açılan Sandık Oranı %61.67
|MÜMTAZ CEYLAN
|100
|%0.27
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BELEN
Açılan Sandık Oranı %56.79
|MEHMET KÜÇÜK
|21
|%0.19
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DEFNE
Açılan Sandık Oranı %59.01
|FEHMİ GÜZELMANSUR
|240
|%0.59
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DÖRTYOL
Açılan Sandık Oranı %58.36
|ERDİNÇ SAY
|71
|%0.18
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ERZİN
Açılan Sandık Oranı %87.88
|AHMET SAVCUN
|38
|%0.18
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HASSA
Açılan Sandık Oranı %41.04
|KANAN KARA
|29
|%0.26
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İSKENDERUN
Açılan Sandık Oranı %70.72
|YUSUF DOĞAN
|33
|%0.04
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KIRIKHAN
Açılan Sandık Oranı %71.84
|ÖMER ÖZSOY
|32
|%0.09
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KUMLU
Açılan Sandık Oranı %47.22
|SALİH BOZDOĞAN
|15
|%0.43
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PAYAS
Açılan Sandık Oranı %71.13
|HAMİDE BOZDOĞAN
|39
|%0.23
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REYHANLI
Açılan Sandık Oranı %61.16
|ATIF CEYLAN
|31
|%0.11
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SAMANDAĞ
Açılan Sandık Oranı %59.35
|HASAN BOZDOĞAN
|195
|%0.51
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YAYLADAĞI
Açılan Sandık Oranı %45.71
|MALİK SÖKMEN
|11
|%0.11
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