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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 23:15
BTP

  • KISALTMA

    BTP

  • GENEL BAŞKAN

    Hüseyin Baş

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/09/2001
BTP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.17
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%72.47
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.14 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.27
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İLÇE ADAY OY ORAN
ALTINÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %53.85
RİYAT ARSLAN 28 %0.17 Detay
ANTAKYA
Açılan Sandık Oranı %61.19
FEHİM BAYIR 229 %0.30 Detay
ARSUZ
Açılan Sandık Oranı %61.67
MÜMTAZ CEYLAN 100 %0.27 Detay
BELEN
Açılan Sandık Oranı %56.79
MEHMET KÜÇÜK 21 %0.19 Detay
DEFNE
Açılan Sandık Oranı %59.01
FEHMİ GÜZELMANSUR 240 %0.59 Detay
DÖRTYOL
Açılan Sandık Oranı %58.36
ERDİNÇ SAY 71 %0.18 Detay
ERZİN
Açılan Sandık Oranı %87.88
AHMET SAVCUN 38 %0.18 Detay
HASSA
Açılan Sandık Oranı %41.04
KANAN KARA 29 %0.26 Detay
İSKENDERUN
Açılan Sandık Oranı %70.72
YUSUF DOĞAN 33 %0.04 Detay
KIRIKHAN
Açılan Sandık Oranı %71.84
ÖMER ÖZSOY 32 %0.09 Detay
KUMLU
Açılan Sandık Oranı %47.22
SALİH BOZDOĞAN 15 %0.43 Detay
PAYAS
Açılan Sandık Oranı %71.13
HAMİDE BOZDOĞAN 39 %0.23 Detay
REYHANLI
Açılan Sandık Oranı %61.16
ATIF CEYLAN 31 %0.11 Detay
SAMANDAĞ
Açılan Sandık Oranı %59.35
HASAN BOZDOĞAN 195 %0.51 Detay
YAYLADAĞI
Açılan Sandık Oranı %45.71
MALİK SÖKMEN 11 %0.11 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı