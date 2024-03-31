|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKSU
Açılan Sandık Oranı %77.78
|HADİ ŞİMŞEK
|0
|%0
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ATABEY
Açılan Sandık Oranı %93.33
|FATMA YOLCU
|0
|%0
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EĞİRDİR
Açılan Sandık Oranı %73.91
|CAVİT ERTAP
|16
|%0.23
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GELENDOST
Açılan Sandık Oranı %93.33
|EMİNE YILDIZ
|1
|%0.03
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GÖNEN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|OSMAN ONUR ÜLGEN
|2
|%0.09
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KEÇİBORLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ZEYNEPGÜL BURDUR
|2
|%0.04
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %79.11
|ABDURRAHMAN ŞİMŞEK
|107
|%0.11
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ŞARKİKARAAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EMİRKAN ERÖZEN
|6
|%0.10
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SENİRKENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖZCAN TÜRKMEN
|7
|%0.23
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SÜTÇÜLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ŞEMSİ CELALETTİN YOLCU
|1
|%0.07
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ULUBORLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ŞÜKRÜ KAPLAN
|0
|%0
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YALVAÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AYŞENUR BİLGİ
|122
|%1.08
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YENİŞARBADEMLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET OĞUZHAN AYDIN
|2
|%0.13
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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BÜYÜKKABACA
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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ÇARIKSARAYLAR
Açılan Sandık Oranı %11.11
|0
|%0
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ÇİÇEKPINAR
Açılan Sandık Oranı %16.67
|0
|%0
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GÜNEYKENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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HÜYÜKLÜ
Açılan Sandık Oranı %57.14
|0
|%0
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KULEÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %62.50
|0
|%0
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SARIİDRİS
Açılan Sandık Oranı %33.33
|0
|%0
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SAV
Açılan Sandık Oranı %66.67
|0
|%0
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SENİR
Açılan Sandık Oranı %66.67
|0
|%0
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