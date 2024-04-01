|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ALTINOVA
Açılan Sandık Oranı %85.71
|GÜVEN GÖLE
|5
|%0.11
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ARMUTLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İRFAN SERVET ÖRPEK
|3
|%0.06
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ÇİFTLİKKÖY
Açılan Sandık Oranı %77.66
|AYŞE TOP
|11
|%0.06
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ÇINARCIK
Açılan Sandık Oranı %95.65
|RAMAZAN GANİLER
|13
|%0.12
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %95.44
|SEVGİ MEMİŞ
|103
|%0.19
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TERMAL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YAĞMUR AKYÜZ
|1
|%0.06
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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ESENKÖY
Açılan Sandık Oranı %83.33
|AYŞEGÜL BAKIŞ
|2
|%0.08
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KADIKÖY
Açılan Sandık Oranı %95.00
|ELİF BAKIŞ
|16
|%0.35
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KAYTAZDERE
Açılan Sandık Oranı %7.69
|MUHSİN NURKAN
|1
|%0.37
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KORU
Açılan Sandık Oranı %10.00
|FEYZA ARI
|0
|%0
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SUBAŞI
Açılan Sandık Oranı %83.33
|GÜLSÜM AYDIN
|3
|%0.08
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TAŞKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %80.00
|RAİF EREN
|4
|%0.17
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TAVŞANLI
Açılan Sandık Oranı %0
|YEŞİM AKKUŞ
|0
|%0
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TEŞVİKİYE
Açılan Sandık Oranı %8.33
|İBRAHİM BAKIŞ
|0
|%0
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