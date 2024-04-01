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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26
BTP

  • KISALTMA

    BTP

  • GENEL BAŞKAN

    Hüseyin Baş

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/09/2001
BTP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.25
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.34 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.48
Artvin Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ARDANUÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
YAKUP MISIR 13 %0.39 Detay
ARHAVİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
OSMAN KESKİN 38 %0.39 Detay
BORÇKA
Açılan Sandık Oranı %100.00
OKTAY ERPOLAT 10 %0.16 Detay
HOPA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖZGÜRHAN MAGUNACI 27 %0.21 Detay
KEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
FATMA KESKİN 7 %0.16 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
NURİ KESKİN 49 %0.34 Detay
MURGUL
Açılan Sandık Oranı %100.00
SÜLEYMAN KESKİN 7 %0.23 Detay
ŞAVŞAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSA ÇELİK 8 %0.22 Detay
YUSUFELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
NİYAZİ AYDEMİR 11 %0.26 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı