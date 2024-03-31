|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ALPU
Açılan Sandık Oranı %86.67
|HASAN ÖKTEN
|9
|%0.15
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BEYLİKOVA
Açılan Sandık Oranı %68.97
|CEMAL AKTAŞ
|5
|%0.20
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ÇİFTELER
Açılan Sandık Oranı %56.00
|GÜRKAN ÇALIŞKAN
|6
|%0.13
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GÜNYÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %42.31
|MUZAFFER ŞEN
|11
|%0.80
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HAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TUNCAY AKDEMİR
|5
|%0.28
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İNÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %91.67
|SEVGİ EROL
|3
|%0.07
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MAHMUDİYE
Açılan Sandık Oranı %90.00
|ERCAN HASÇELİK
|2
|%0.05
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MİHALGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HAYRİ MERMERTAŞ
|1
|%0.05
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MİHALIÇÇIK
Açılan Sandık Oranı %23.73
|SEDA AĞIRDİL
|1
|%0.10
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ODUNPAZARI
Açılan Sandık Oranı %55.23
|NİHAT GÜNAYDIN
|219
|%0.17
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SARICAKAYA
Açılan Sandık Oranı %50.00
|CELAL ÖZ
|0
|%0
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SEYİTGAZİ
Açılan Sandık Oranı %85.51
|BARIŞ ÇALIKUŞU
|5
|%0.06
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SİVRİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %66.67
|SEÇKİN YAVAŞ
|10
|%0.11
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TEPEBAŞI
Açılan Sandık Oranı %54.34
|SABRİYE AŞIK
|90
|%0.08
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