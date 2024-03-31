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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 23:10
BTP

  • KISALTMA

    BTP

  • GENEL BAŞKAN

    Hüseyin Baş

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/09/2001
BTP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.17
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%71.61
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.05 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.13
Eskişehir Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ALPU
Açılan Sandık Oranı %86.67
HASAN ÖKTEN 9 %0.15 Detay
BEYLİKOVA
Açılan Sandık Oranı %68.97
CEMAL AKTAŞ 5 %0.20 Detay
ÇİFTELER
Açılan Sandık Oranı %56.00
GÜRKAN ÇALIŞKAN 6 %0.13 Detay
GÜNYÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %42.31
MUZAFFER ŞEN 11 %0.80 Detay
HAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
TUNCAY AKDEMİR 5 %0.28 Detay
İNÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %91.67
SEVGİ EROL 3 %0.07 Detay
MAHMUDİYE
Açılan Sandık Oranı %90.00
ERCAN HASÇELİK 2 %0.05 Detay
MİHALGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
HAYRİ MERMERTAŞ 1 %0.05 Detay
MİHALIÇÇIK
Açılan Sandık Oranı %23.73
SEDA AĞIRDİL 1 %0.10 Detay
ODUNPAZARI
Açılan Sandık Oranı %55.23
NİHAT GÜNAYDIN 219 %0.17 Detay
SARICAKAYA
Açılan Sandık Oranı %50.00
CELAL ÖZ 0 %0 Detay
SEYİTGAZİ
Açılan Sandık Oranı %85.51
BARIŞ ÇALIKUŞU 5 %0.06 Detay
SİVRİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %66.67
SEÇKİN YAVAŞ 10 %0.11 Detay
TEPEBAŞI
Açılan Sandık Oranı %54.34
SABRİYE AŞIK 90 %0.08 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı