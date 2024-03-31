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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 23:10
BTP

  • KISALTMA

    BTP

  • GENEL BAŞKAN

    Hüseyin Baş

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/09/2001
BTP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.17
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%71.61
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.23 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.36
Çorum Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ALACA
Açılan Sandık Oranı %21.28
HASAN HÜSEYİN AFŞAR 3 %0.14 Detay
BAYAT
Açılan Sandık Oranı %64.71
REŞAT KARALI 17 %0.82 Detay
BOĞAZKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
SATI AFŞAR 1 %0.07 Detay
DODURGA
Açılan Sandık Oranı %100.00
EMRAH BİÇER 6 %0.33 Detay
İSKİLİP
Açılan Sandık Oranı %95.65
MUSTAFA SEZEK 3 %0.02 Detay
KARGI
Açılan Sandık Oranı %100.00
HAMİT BARDAKCI 2 %0.06 Detay
LAÇİN
Açılan Sandık Oranı %20.00
NECDET BİÇER 0 %0 Detay
MECİTÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET HAKAN AKKUŞ 6 %0.22 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %81.72
MUSTAFA PAK 253 %0.23 Detay
OĞUZLAR
Açılan Sandık Oranı %63.64
HARUN KÖKLEN 37 %2.48 Detay
ORTAKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
OSMANCIK
Açılan Sandık Oranı %70.67
ABDULLAH ŞAHİN 22 %0.18 Detay
SUNGURLU
Açılan Sandık Oranı %31.17
YASİN YILDIRIM 6 %0.11 Detay
UĞURLUDAĞ
Açılan Sandık Oranı %61.54
ALİ KİREMİTCİ 2 %0.10 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
AŞTAVUL
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
DÜVENCİ
Açılan Sandık Oranı %44.44
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı