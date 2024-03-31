|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ALACA
Açılan Sandık Oranı %21.28
|HASAN HÜSEYİN AFŞAR
|3
|%0.14
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BAYAT
Açılan Sandık Oranı %64.71
|REŞAT KARALI
|17
|%0.82
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BOĞAZKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SATI AFŞAR
|1
|%0.07
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DODURGA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EMRAH BİÇER
|6
|%0.33
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İSKİLİP
Açılan Sandık Oranı %95.65
|MUSTAFA SEZEK
|3
|%0.02
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KARGI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HAMİT BARDAKCI
|2
|%0.06
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LAÇİN
Açılan Sandık Oranı %20.00
|NECDET BİÇER
|0
|%0
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MECİTÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET HAKAN AKKUŞ
|6
|%0.22
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %81.72
|MUSTAFA PAK
|253
|%0.23
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OĞUZLAR
Açılan Sandık Oranı %63.64
|HARUN KÖKLEN
|37
|%2.48
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ORTAKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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OSMANCIK
Açılan Sandık Oranı %70.67
|ABDULLAH ŞAHİN
|22
|%0.18
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SUNGURLU
Açılan Sandık Oranı %31.17
|YASİN YILDIRIM
|6
|%0.11
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UĞURLUDAĞ
Açılan Sandık Oranı %61.54
|ALİ KİREMİTCİ
|2
|%0.10
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