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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26
BTP

  • KISALTMA

    BTP

  • GENEL BAŞKAN

    Hüseyin Baş

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/09/2001
BTP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.25
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.26 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.42
Bilecik Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
BOZÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
BAHRİ KANAAT 66 %0.15 Detay
GÖLPAZARI
Açılan Sandık Oranı %100.00
RUHİ KARABAŞ 6 %0.17 Detay
İNHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
GÜRCAN TEZ 2 %0.27 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET ALTIN 92 %0.26 Detay
OSMANELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
METİN HASTÜRK 17 %0.17 Detay
PAZARYERİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ZÜLFÜ ŞABUL 15 %0.39 Detay
SÖĞÜT
Açılan Sandık Oranı %100.00
TUNCER ADIYAMAN 132 %1.57 Detay
YENİPAZAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
NURAY HASTÜRK 0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
BAYIRKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
DODURGA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
VEZİRHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı