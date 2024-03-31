|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ENEZ
Açılan Sandık Oranı %58.33
|CANAN KUZUOĞLU
|4
|%0.23
|Detay
|
HAVSA
Açılan Sandık Oranı %40.91
|SALAH SERTAÇ TUNCER
|5
|%0.21
|Detay
|
İPSALA
Açılan Sandık Oranı %66.67
|EMRE DEMİR
|19
|%0.52
|Detay
|
KEŞAN
Açılan Sandık Oranı %89.93
|CEM YAVAŞ
|54
|%0.16
|Detay
|
LALAPAŞA
Açılan Sandık Oranı %75.00
|GÜLHAN HASPULAT
|0
|%0
|Detay
|
MERİÇ
Açılan Sandık Oranı %87.50
|AHMET SAFA TERZİ
|0
|%0
|Detay
|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %78.66
|CEM ÖZCAN
|70
|%0.09
|Detay
|
SÜLOĞLU
Açılan Sandık Oranı %71.43
|FATIMA ZEHRA KARATAŞOĞLU
|1
|%0.08
|Detay
|
UZUNKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %90.62
|SELÇUK EVSEN
|32
|%0.15
|Detay
|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
BEĞENDİK
Açılan Sandık Oranı %11.11
|0
|%0
|Detay
|
ESETÇE
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|Detay
|
KIRCASALİH
Açılan Sandık Oranı %50.00
|0
|%0
|Detay
|
KÜPLÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
SUBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|Detay
|
YENİKARPUZLU
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|Detay
|
YENİMUHACİR
Açılan Sandık Oranı %14.29
|0
|%0
|Detay