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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 23:10
BTP

  • KISALTMA

    BTP

  • GENEL BAŞKAN

    Hüseyin Baş

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/09/2001
BTP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.17
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%71.61
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.09 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.29
Edirne Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ENEZ
Açılan Sandık Oranı %58.33
CANAN KUZUOĞLU 4 %0.23 Detay
HAVSA
Açılan Sandık Oranı %40.91
SALAH SERTAÇ TUNCER 5 %0.21 Detay
İPSALA
Açılan Sandık Oranı %66.67
EMRE DEMİR 19 %0.52 Detay
KEŞAN
Açılan Sandık Oranı %89.93
CEM YAVAŞ 54 %0.16 Detay
LALAPAŞA
Açılan Sandık Oranı %75.00
GÜLHAN HASPULAT 0 %0 Detay
MERİÇ
Açılan Sandık Oranı %87.50
AHMET SAFA TERZİ 0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %78.66
CEM ÖZCAN 70 %0.09 Detay
SÜLOĞLU
Açılan Sandık Oranı %71.43
FATIMA ZEHRA KARATAŞOĞLU 1 %0.08 Detay
UZUNKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %90.62
SELÇUK EVSEN 32 %0.15 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
BEĞENDİK
Açılan Sandık Oranı %11.11
0 %0 Detay
ESETÇE
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
KIRCASALİH
Açılan Sandık Oranı %50.00
0 %0 Detay
KÜPLÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SUBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
YENİKARPUZLU
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
YENİMUHACİR
Açılan Sandık Oranı %14.29
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı