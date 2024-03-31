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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 23:10
BTP

  • KISALTMA

    BTP

  • GENEL BAŞKAN

    Hüseyin Baş

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/09/2001
BTP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.17
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%71.61
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.10 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.31
Denizli Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ACIPAYAM
Açılan Sandık Oranı %60.13
MEHMET YAĞAŞ 47 %0.22 Detay
BABADAĞ
Açılan Sandık Oranı %55.00
SELİN ŞENDİL 3 %0.15 Detay
BAKLAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ BEZİRGAN 0 %0 Detay
BEKİLLİ
Açılan Sandık Oranı %56.52
MEHMET EMİN PEKCAN 0 %0 Detay
BEYAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %59.09
ABDULKADİR FURKAN BORAN 0 %0 Detay
BOZKURT
Açılan Sandık Oranı %91.43
KEMAL BIYIKLI 10 %0.16 Detay
BULDAN
Açılan Sandık Oranı %49.40
MURAT BAYRAM 9 %0.12 Detay
ÇAL
Açılan Sandık Oranı %73.53
ARİF BAŞKAYA 7 %0.08 Detay
ÇAMELİ
Açılan Sandık Oranı %61.40
ALİ HAYDAR HASPULAT 14 %0.20 Detay
ÇARDAK
Açılan Sandık Oranı %96.30
AHMET KARAKELLE 3 %0.06 Detay
ÇİVRİL
Açılan Sandık Oranı %38.64
MUAMMER ERKAN 44 %0.38 Detay
GÜNEY
Açılan Sandık Oranı %33.33
DÖNE KIPIR 0 %0 Detay
HONAZ
Açılan Sandık Oranı %44.87
ALİ CAN SARIKAYA 3 %0.03 Detay
KALE
Açılan Sandık Oranı %37.70
TACETTİN ÇİYİM 1 %0.02 Detay
MERKEZEFENDİ
Açılan Sandık Oranı %42.01
AYŞE AVCI 76 %0.09 Detay
PAMUKKALE
Açılan Sandık Oranı %39.21
MEHMET BAŞKAYA 103 %0.13 Detay
SARAYKÖY
Açılan Sandık Oranı %36.36
OSMAN TANRIVERDİ 5 %0.08 Detay
SERİNHİSAR
Açılan Sandık Oranı %70.00
ÖMER UÇAR 1 %0.01 Detay
TAVAS
Açılan Sandık Oranı %42.86
ŞERAFETTİN MUTLUBAŞ 10 %0.09 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı