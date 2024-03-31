|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ACIPAYAM
Açılan Sandık Oranı %60.13
|MEHMET YAĞAŞ
|47
|%0.22
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BABADAĞ
Açılan Sandık Oranı %55.00
|SELİN ŞENDİL
|3
|%0.15
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BAKLAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ BEZİRGAN
|0
|%0
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BEKİLLİ
Açılan Sandık Oranı %56.52
|MEHMET EMİN PEKCAN
|0
|%0
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BEYAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %59.09
|ABDULKADİR FURKAN BORAN
|0
|%0
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BOZKURT
Açılan Sandık Oranı %91.43
|KEMAL BIYIKLI
|10
|%0.16
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BULDAN
Açılan Sandık Oranı %49.40
|MURAT BAYRAM
|9
|%0.12
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ÇAL
Açılan Sandık Oranı %73.53
|ARİF BAŞKAYA
|7
|%0.08
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ÇAMELİ
Açılan Sandık Oranı %61.40
|ALİ HAYDAR HASPULAT
|14
|%0.20
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ÇARDAK
Açılan Sandık Oranı %96.30
|AHMET KARAKELLE
|3
|%0.06
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ÇİVRİL
Açılan Sandık Oranı %38.64
|MUAMMER ERKAN
|44
|%0.38
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GÜNEY
Açılan Sandık Oranı %33.33
|DÖNE KIPIR
|0
|%0
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HONAZ
Açılan Sandık Oranı %44.87
|ALİ CAN SARIKAYA
|3
|%0.03
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KALE
Açılan Sandık Oranı %37.70
|TACETTİN ÇİYİM
|1
|%0.02
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MERKEZEFENDİ
Açılan Sandık Oranı %42.01
|AYŞE AVCI
|76
|%0.09
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PAMUKKALE
Açılan Sandık Oranı %39.21
|MEHMET BAŞKAYA
|103
|%0.13
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SARAYKÖY
Açılan Sandık Oranı %36.36
|OSMAN TANRIVERDİ
|5
|%0.08
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SERİNHİSAR
Açılan Sandık Oranı %70.00
|ÖMER UÇAR
|1
|%0.01
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TAVAS
Açılan Sandık Oranı %42.86
|ŞERAFETTİN MUTLUBAŞ
|10
|%0.09
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