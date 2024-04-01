|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
AKSEKİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ESMAGÜL TAŞPINAR
|15
|%0.19
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AKSU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BİLAL ŞAHİN
|131
|%0.29
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ALANYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ORHAN DALLI
|232
|%0.13
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DEMRE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|DÖNDÜ KOYMAT
|32
|%0.17
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DÖŞEMEALTI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ADEM SOLMAZ
|101
|%0.21
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ELMALI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MURAT DOĞAN
|16
|%0.06
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FİNİKE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İSMAİL TARKAN UYSUN
|74
|%0.24
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GAZİPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HAYDAR YAYLA
|91
|%0.26
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GÜNDOĞMUŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SEZAYİ BİLİCİ
|17
|%0.29
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İBRADI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ENGİN BİLİCİ
|2
|%0.07
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KAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KEMAL KOYMAT
|80
|%0.20
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KEMER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ZEYNEP DOĞAN
|51
|%0.19
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KEPEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABDULLAH EMRE KAPLAN
|1211
|%0.39
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KONYAALTI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HAYDAR HÜSEYİN ÖZCAN
|336
|%0.36
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KORKUTELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET NAHİT TAŞPINAR
|82
|%0.21
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KUMLUCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YAHYA ÇUBUKÇU
|56
|%0.12
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MANAVGAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HÜSEYİN KOCAAKCA
|930
|%0.65
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MURATPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EMRE GÜL
|1311
|%0.49
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SERİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AZİZ GÜNYELİ
|278
|%0.34
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