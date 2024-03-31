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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 23:10
BTP

  • KISALTMA

    BTP

  • GENEL BAŞKAN

    Hüseyin Baş

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/09/2001
BTP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.17
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%71.61
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.28 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.29
Erzurum Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AŞKALE
Açılan Sandık Oranı %69.31
SONGÜL KARACA 15 %0.20 Detay
AZİZİYE
Açılan Sandık Oranı %88.57
ABDULKADİR SARI 45 %0.17 Detay
ÇAT
Açılan Sandık Oranı %84.48
ERKAN CENGİZ 27 %0.42 Detay
HINIS
Açılan Sandık Oranı %96.55
DOĞUKAN EROGUL 39 %0.37 Detay
HORASAN
Açılan Sandık Oranı %92.97
MUSTAFA KESKİN 15 %0.09 Detay
İSPİR
Açılan Sandık Oranı %92.62
MUSTAFA KILIÇ 50 %0.62 Detay
KARAÇOBAN
Açılan Sandık Oranı %79.66
FUAT KASIM 89 %1.24 Detay
KARAYAZI
Açılan Sandık Oranı %96.04
MESUD HAYDAR TÜTER 105 %1.03 Detay
KÖPRÜKÖY
Açılan Sandık Oranı %81.13
ERDAL ÇALIŞKAN 1 %0.02 Detay
NARMAN
Açılan Sandık Oranı %96.55
RIFAT IRMAK 14 %0.21 Detay
OLTU
Açılan Sandık Oranı %86.40
FATMA BETÜL KARCI 15 %0.11 Detay
OLUR
Açılan Sandık Oranı %89.36
MURAT EFİR 26 %0.69 Detay
PALANDÖKEN
Açılan Sandık Oranı %84.13
ÖZCAN CENGİZ 176 %0.27 Detay
PASİNLER
Açılan Sandık Oranı %90.53
MUSTAFA DÖNMEZ 14 %0.12 Detay
PAZARYOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
FATİH KARCI 14 %0.56 Detay
ŞENKAYA
Açılan Sandık Oranı %60.67
AYŞE KAYA 17 %0.38 Detay
TEKMAN
Açılan Sandık Oranı %55.68
HAYDAR KARAMUS 25 %0.50 Detay
TORTUM
Açılan Sandık Oranı %79.75
FAHRİ KELEŞ 66 %0.90 Detay
UZUNDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA HAYRİ KARAMUS 25 %0.52 Detay
YAKUTİYE
Açılan Sandık Oranı %87.34
ZEYNEP KARAMUS 204 %0.30 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı