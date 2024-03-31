|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
AŞKALE
Açılan Sandık Oranı %69.31
|SONGÜL KARACA
|15
|%0.20
|Detay
|
AZİZİYE
Açılan Sandık Oranı %88.57
|ABDULKADİR SARI
|45
|%0.17
|Detay
|
ÇAT
Açılan Sandık Oranı %84.48
|ERKAN CENGİZ
|27
|%0.42
|Detay
|
HINIS
Açılan Sandık Oranı %96.55
|DOĞUKAN EROGUL
|39
|%0.37
|Detay
|
HORASAN
Açılan Sandık Oranı %92.97
|MUSTAFA KESKİN
|15
|%0.09
|Detay
|
İSPİR
Açılan Sandık Oranı %92.62
|MUSTAFA KILIÇ
|50
|%0.62
|Detay
|
KARAÇOBAN
Açılan Sandık Oranı %79.66
|FUAT KASIM
|89
|%1.24
|Detay
|
KARAYAZI
Açılan Sandık Oranı %96.04
|MESUD HAYDAR TÜTER
|105
|%1.03
|Detay
|
KÖPRÜKÖY
Açılan Sandık Oranı %81.13
|ERDAL ÇALIŞKAN
|1
|%0.02
|Detay
|
NARMAN
Açılan Sandık Oranı %96.55
|RIFAT IRMAK
|14
|%0.21
|Detay
|
OLTU
Açılan Sandık Oranı %86.40
|FATMA BETÜL KARCI
|15
|%0.11
|Detay
|
OLUR
Açılan Sandık Oranı %89.36
|MURAT EFİR
|26
|%0.69
|Detay
|
PALANDÖKEN
Açılan Sandık Oranı %84.13
|ÖZCAN CENGİZ
|176
|%0.27
|Detay
|
PASİNLER
Açılan Sandık Oranı %90.53
|MUSTAFA DÖNMEZ
|14
|%0.12
|Detay
|
PAZARYOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FATİH KARCI
|14
|%0.56
|Detay
|
ŞENKAYA
Açılan Sandık Oranı %60.67
|AYŞE KAYA
|17
|%0.38
|Detay
|
TEKMAN
Açılan Sandık Oranı %55.68
|HAYDAR KARAMUS
|25
|%0.50
|Detay
|
TORTUM
Açılan Sandık Oranı %79.75
|FAHRİ KELEŞ
|66
|%0.90
|Detay
|
UZUNDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA HAYRİ KARAMUS
|25
|%0.52
|Detay
|
YAKUTİYE
Açılan Sandık Oranı %87.34
|ZEYNEP KARAMUS
|204
|%0.30
|Detay