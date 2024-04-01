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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26
DEM Parti

  • KISALTMA

    DEM PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Tülay Hatimoğulları Oruç, Tuncer Bakırhan

  • KURULUŞ TARİHİ

    30/11/2012
DEM PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%5.70
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 3
  • Kazandığı İl Sayısı 7
  • Kazandığı İlçe Sayısı 65
  • Kazandığı Belde Sayısı 10
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.80 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.98
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İLÇE ADAY OY ORAN
AKYURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
CÜNEYT YILDIRIM 116 %0.48 Detay
ALTINDAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET ADİL BAŞKARA 2289 %1.09 Detay
AYAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
SALİH BERKAY ULUÇAY 55 %0.50 Detay
BALA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BEYPAZARI
Açılan Sandık Oranı %100.00
NURHAYAT ÖZKAN 56 %0.18 Detay
ÇAMLIDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEKKE KOÇ 6 %0.06 Detay
ÇANKAYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
TÜRKAN DEMİR 5654 %1.01 Detay
ÇUBUK
Açılan Sandık Oranı %100.00
HALİL İBRAHİM ÖZKAHRİMAN 222 %0.41 Detay
ELMADAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERKİN AKBAY 601 %2.08 Detay
ETİMESGUT
Açılan Sandık Oranı %100.00
İKRAM BEDİR 2456 %0.68 Detay
EVREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
HAKAN KIYAK 5 %0.23 Detay
GÖLBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÜMİT GÖKSU 459 %0.52 Detay
GÜDÜL
Açılan Sandık Oranı %100.00
İLHAN KARAMAN 3 %0.05 Detay
HAYMANA
Açılan Sandık Oranı %100.00
MAHMUT BAŞARAN 636 %3.28 Detay
KAHRAMANKAZAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ANIL SABAHATTİN KARLI 92 %0.26 Detay
KALECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA DEMİR 7 %0.08 Detay
KEÇİÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
SADIK YILDIZ 4243 %0.83 Detay
KIZILCAHAMAM
Açılan Sandık Oranı %100.00
ZEYNEP TAN PARLAK 6 %0.03 Detay
MAMAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
ELİF KAYA 4251 %1.13 Detay
NALLIHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
KORHAN ÖZKIVANÇ 5 %0.03 Detay
POLATLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
PURSAKLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
BARAN YALÇINKAYA 299 %0.34 Detay
ŞEREFLİKOÇHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA ERBEK 167 %0.86 Detay
SİNCAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
NEVROZ BULAK 3568 %1.18 Detay
YENİMAHALLE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı