|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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DİYADİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ADNAN DOĞAN
|4079
|%57.43
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DOĞUBAYAZIT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KENAN ALKAN
|15814
|%57.99
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ELEŞKİRT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MENDERES YILDIZ
|563
|%12.54
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HAMUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HİKMET ADIGÜZEL
|37
|%2.18
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HAZAL ARAS
|25374
|%51.07
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PATNOS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ROJBİN KARTAL MANZAK
|3897
|%17.79
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TAŞLIÇAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMETALİ BUDAK
|1918
|%55.24
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TUTAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MAHMUT TATAŞ
|346
|%9.97
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