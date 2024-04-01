|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ADAKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET DELİKANLI
|20
|%0.98
|Detay
|
GENÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İDRİS ELHAKAN
|661
|%7.38
|Detay
|
KARLIOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET GENÇ
|538
|%15.89
|Detay
|
KİĞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SEMA GETLAÇ
|12
|%0.77
|Detay
|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AYDIN BÜRÇÜN
|11965
|%25.85
|Detay
|
SOLHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|REMZİ SÖNMEZ
|401
|%4.89
|Detay
|
YAYLADERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KEMAL SEVEN
|36
|%6.63
|Detay
|
YEDİSU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KADRİYE İBİN
|19
|%2.16
|Detay