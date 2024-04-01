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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26
DEM Parti

  • KISALTMA

    DEM PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Tülay Hatimoğulları Oruç, Tuncer Bakırhan

  • KURULUŞ TARİHİ

    30/11/2012
DEM PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%5.70
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 3
  • Kazandığı İl Sayısı 7
  • Kazandığı İlçe Sayısı 65
  • Kazandığı Belde Sayısı 10
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%25.85 0
İL GENEL MECLİSİ
%19.83
Bingöl Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ADAKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET DELİKANLI 20 %0.98 Detay
GENÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
İDRİS ELHAKAN 661 %7.38 Detay
KARLIOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET GENÇ 538 %15.89 Detay
KİĞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
SEMA GETLAÇ 12 %0.77 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
AYDIN BÜRÇÜN 11965 %25.85 Detay
SOLHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
REMZİ SÖNMEZ 401 %4.89 Detay
YAYLADERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
KEMAL SEVEN 36 %6.63 Detay
YEDİSU
Açılan Sandık Oranı %100.00
KADRİYE İBİN 19 %2.16 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
ARAKONAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ILICALAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SANCAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
SELAHATTİN KOÇİN 270 %16.02 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı