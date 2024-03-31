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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 23:05
DEM Parti

  • KISALTMA

    DEM PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Tülay Hatimoğulları Oruç, Tuncer Bakırhan

  • KURULUŞ TARİHİ

    30/11/2012
DEM PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%5.87
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 3
  • Kazandığı İl Sayısı 7
  • Kazandığı İlçe Sayısı 64
  • Kazandığı Belde Sayısı 6
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%70.28
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%4.69 0
İL GENEL MECLİSİ
%4.72
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İLÇE ADAY OY ORAN
ARABAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
RİFAT DAĞDELEN 550 %2.95 Detay
İSLAHİYE
Açılan Sandık Oranı %88.89
MEHMET GÜLLÜ AYDIN 218 %0.74 Detay
KARKAMIŞ
Açılan Sandık Oranı %95.65
DİLAN COŞKUN 4 %0.07 Detay
NİZİP
Açılan Sandık Oranı %80.58
YUSUF GÜLER 1201 %1.99 Detay
NURDAĞI
Açılan Sandık Oranı %74.29
MÜSLÜM DENİZHAN 188 %1.22 Detay
OĞUZELİ
Açılan Sandık Oranı %90.55
YILMAZ MELET 51 %0.29 Detay
ŞAHİNBEY
Açılan Sandık Oranı %62.07
YAKUP KOCA 10304 %4.28 Detay
ŞEHİTKAMİL
Açılan Sandık Oranı %89.80
KEMAL İLİK 18882 %6.10 Detay
YAVUZELİ
Açılan Sandık Oranı %82.54
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı