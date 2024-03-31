|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ARABAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RİFAT DAĞDELEN
|550
|%2.95
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İSLAHİYE
Açılan Sandık Oranı %88.89
|MEHMET GÜLLÜ AYDIN
|218
|%0.74
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KARKAMIŞ
Açılan Sandık Oranı %95.65
|DİLAN COŞKUN
|4
|%0.07
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NİZİP
Açılan Sandık Oranı %80.58
|YUSUF GÜLER
|1201
|%1.99
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NURDAĞI
Açılan Sandık Oranı %74.29
|MÜSLÜM DENİZHAN
|188
|%1.22
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OĞUZELİ
Açılan Sandık Oranı %90.55
|YILMAZ MELET
|51
|%0.29
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ŞAHİNBEY
Açılan Sandık Oranı %62.07
|YAKUP KOCA
|10304
|%4.28
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ŞEHİTKAMİL
Açılan Sandık Oranı %89.80
|KEMAL İLİK
|18882
|%6.10
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YAVUZELİ
Açılan Sandık Oranı %82.54
|0
|%0
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