60
Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26
DEM Parti

  • KISALTMA

    DEM PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Tülay Hatimoğulları Oruç, Tuncer Bakırhan

  • KURULUŞ TARİHİ

    30/11/2012
DEM PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%5.70
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 3
  • Kazandığı İl Sayısı 7
  • Kazandığı İlçe Sayısı 65
  • Kazandığı Belde Sayısı 10
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%3.11 0
İL GENEL MECLİSİ
%2.88
Antalya Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AKSEKİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
AKSU
Açılan Sandık Oranı %100.00
REZZAN ÇELİK 1662 %3.69 Detay
ALANYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET ŞİRİN FİLİZ 2977 %1.70 Detay
DEMRE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
DÖŞEMEALTI
Açılan Sandık Oranı %100.00
CAVİT DAĞ 760 %1.61 Detay
ELMALI
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDULLAH KESER 64 %0.24 Detay
FİNİKE
Açılan Sandık Oranı %100.00
KAMİL DAĞ 232 %0.75 Detay
GAZİPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEDENİ KAYA 90 %0.26 Detay
GÜNDOĞMUŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
İBRADI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ATİLA ÇELİK 285 %0.71 Detay
KEMER
Açılan Sandık Oranı %100.00
DURSUN SATICI 324 %1.23 Detay
KEPEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
SELAMİ ÖZYAŞAR 23779 %7.61 Detay
KONYAALTI
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALAETTİN GÜVEN 1503 %1.62 Detay
KORKUTELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
REMZİ YILDIZ 152 %0.39 Detay
KUMLUCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
HAYDAR ÇELİK 705 %1.52 Detay
MANAVGAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MURATPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERHAN AKTI 6406 %2.38 Detay
SERİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
TAYFUN YÜKSEL 1201 %1.48 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı