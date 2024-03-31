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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 20:20
DEM Parti

  • KISALTMA

    DEM PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Tülay Hatimoğulları Oruç, Tuncer Bakırhan

  • KURULUŞ TARİHİ

    30/11/2012
DEM PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%5.49
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 3
  • Kazandığı İl Sayısı 8
  • Kazandığı İlçe Sayısı 63
  • Kazandığı Belde Sayısı 2
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%26.83
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.26 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.16
Eskişehir Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ALPU
Açılan Sandık Oranı %31.11
0 %0 Detay
BEYLİKOVA
Açılan Sandık Oranı %13.79
0 %0 Detay
ÇİFTELER
Açılan Sandık Oranı %6.00
0 %0 Detay
GÜNYÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %15.38
0 %0 Detay
HAN
Açılan Sandık Oranı %23.53
0 %0 Detay
İNÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %25.00
0 %0 Detay
MAHMUDİYE
Açılan Sandık Oranı %23.33
RUZGAR ÇETİN 0 %0 Detay
MİHALGAZİ
Açılan Sandık Oranı %18.18
MERT NİHAT KARAATLI 0 %0 Detay
MİHALIÇÇIK
Açılan Sandık Oranı %8.47
0 %0 Detay
ODUNPAZARI
Açılan Sandık Oranı %7.17
FERİT DİLMAN 46 %0.29 Detay
SARICAKAYA
Açılan Sandık Oranı %44.44
0 %0 Detay
SEYİTGAZİ
Açılan Sandık Oranı %40.58
0 %0 Detay
SİVRİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %15.62
0 %0 Detay
TEPEBAŞI
Açılan Sandık Oranı %7.35
ELİF ASLAN 44 %0.31 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı