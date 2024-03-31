|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ALPU
Açılan Sandık Oranı %31.11
|0
|%0
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BEYLİKOVA
Açılan Sandık Oranı %13.79
|0
|%0
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ÇİFTELER
Açılan Sandık Oranı %6.00
|0
|%0
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GÜNYÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %15.38
|0
|%0
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HAN
Açılan Sandık Oranı %23.53
|0
|%0
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İNÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %25.00
|0
|%0
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MAHMUDİYE
Açılan Sandık Oranı %23.33
|RUZGAR ÇETİN
|0
|%0
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MİHALGAZİ
Açılan Sandık Oranı %18.18
|MERT NİHAT KARAATLI
|0
|%0
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MİHALIÇÇIK
Açılan Sandık Oranı %8.47
|0
|%0
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ODUNPAZARI
Açılan Sandık Oranı %7.17
|FERİT DİLMAN
|46
|%0.29
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SARICAKAYA
Açılan Sandık Oranı %44.44
|0
|%0
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SEYİTGAZİ
Açılan Sandık Oranı %40.58
|0
|%0
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SİVRİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %15.62
|0
|%0
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TEPEBAŞI
Açılan Sandık Oranı %7.35
|ELİF ASLAN
|44
|%0.31
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