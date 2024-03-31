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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 20:05
DEM Parti

  • KISALTMA

    DEM PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Tülay Hatimoğulları Oruç, Tuncer Bakırhan

  • KURULUŞ TARİHİ

    30/11/2012
DEM PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%5.20
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 3
  • Kazandığı İl Sayısı 7
  • Kazandığı İlçe Sayısı 62
  • Kazandığı Belde Sayısı 1
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%23.52
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%44.07 3
İL GENEL MECLİSİ
%50.41
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İLÇE ADAY OY ORAN
ÇUKURCA
Açılan Sandık Oranı %28.00
ARAFAT ÇETİNKAYA 230 %17.56 Detay
DERECİK
Açılan Sandık Oranı %10.34
0 %0 Detay
MERKEZ Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %44.63
MEHMET SIDDIK AKIŞ 6463 %44.07 Detay
ŞEMDİNLİ Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %34.21
NAİF EROĞUZ 1370 %46.35 Detay
YÜKSEKOVA Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %6.78
ŞADİYE KIRMIZIGÜL 1876 %77.81 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
BÜYÜKÇİFTLİK
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA İNAÇ 0 %0 Detay
DURANKAYA
Açılan Sandık Oranı %10.00
REMZİ ÇİFTÇİ 21 %10.29 Detay
ESENDERE
Açılan Sandık Oranı %45.45
FATİH SAFALI 337 %31.44 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı