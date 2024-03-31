|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ÇUKURCA
Açılan Sandık Oranı %28.00
|ARAFAT ÇETİNKAYA
|230
|%17.56
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DERECİK
Açılan Sandık Oranı %10.34
|0
|%0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %44.63
|MEHMET SIDDIK AKIŞ
|6463
|%44.07
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ŞEMDİNLİ
Açılan Sandık Oranı %34.21
|NAİF EROĞUZ
|1370
|%46.35
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YÜKSEKOVA
Açılan Sandık Oranı %6.78
|ŞADİYE KIRMIZIGÜL
|1876
|%77.81
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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BÜYÜKÇİFTLİK
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA İNAÇ
|0
|%0
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DURANKAYA
Açılan Sandık Oranı %10.00
|REMZİ ÇİFTÇİ
|21
|%10.29
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ESENDERE
Açılan Sandık Oranı %45.45
|FATİH SAFALI
|337
|%31.44
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