|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ALTINÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %64.34
|0
|%0
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ANTAKYA
Açılan Sandık Oranı %68.39
|0
|%0
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ARSUZ
Açılan Sandık Oranı %66.67
|0
|%0
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BELEN
Açılan Sandık Oranı %67.90
|0
|%0
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DEFNE
Açılan Sandık Oranı %64.91
|0
|%0
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DÖRTYOL
Açılan Sandık Oranı %71.53
|SABUHA AKDAĞ
|1258
|%2.64
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ERZİN
Açılan Sandık Oranı %91.92
|BEŞİR KATMIŞ
|2054
|%9.28
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HASSA
Açılan Sandık Oranı %44.03
|0
|%0
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İSKENDERUN
Açılan Sandık Oranı %77.09
|MAHMUT AYDINCI
|1201
|%1.30
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KIRIKHAN
Açılan Sandık Oranı %74.29
|MEDİHA YÜKSEL
|49
|%0.13
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KUMLU
Açılan Sandık Oranı %55.56
|0
|%0
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PAYAS
Açılan Sandık Oranı %76.29
|AYŞE ELİF ELA HASANOĞLU
|210
|%1.15
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REYHANLI
Açılan Sandık Oranı %69.64
|0
|%0
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SAMANDAĞ
Açılan Sandık Oranı %70.14
|0
|%0
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YAYLADAĞI
Açılan Sandık Oranı %54.29
|0
|%0
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