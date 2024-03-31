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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 23:35
DEM Parti

  • KISALTMA

    DEM PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Tülay Hatimoğulları Oruç, Tuncer Bakırhan

  • KURULUŞ TARİHİ

    30/11/2012
DEM PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%5.79
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 3
  • Kazandığı İl Sayısı 7
  • Kazandığı İlçe Sayısı 64
  • Kazandığı Belde Sayısı 6
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%76.92
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.89 0
İL GENEL MECLİSİ
%1.07
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İLÇE ADAY OY ORAN
ALTINÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %64.34
0 %0 Detay
ANTAKYA
Açılan Sandık Oranı %68.39
0 %0 Detay
ARSUZ
Açılan Sandık Oranı %66.67
0 %0 Detay
BELEN
Açılan Sandık Oranı %67.90
0 %0 Detay
DEFNE
Açılan Sandık Oranı %64.91
0 %0 Detay
DÖRTYOL
Açılan Sandık Oranı %71.53
SABUHA AKDAĞ 1258 %2.64 Detay
ERZİN
Açılan Sandık Oranı %91.92
BEŞİR KATMIŞ 2054 %9.28 Detay
HASSA
Açılan Sandık Oranı %44.03
0 %0 Detay
İSKENDERUN
Açılan Sandık Oranı %77.09
MAHMUT AYDINCI 1201 %1.30 Detay
KIRIKHAN
Açılan Sandık Oranı %74.29
MEDİHA YÜKSEL 49 %0.13 Detay
KUMLU
Açılan Sandık Oranı %55.56
0 %0 Detay
PAYAS
Açılan Sandık Oranı %76.29
AYŞE ELİF ELA HASANOĞLU 210 %1.15 Detay
REYHANLI
Açılan Sandık Oranı %69.64
0 %0 Detay
SAMANDAĞ
Açılan Sandık Oranı %70.14
0 %0 Detay
YAYLADAĞI
Açılan Sandık Oranı %54.29
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı